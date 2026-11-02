Mustafakemalpaşa\'da kamyon iki evi yıktı: Sürücü ve enkaz altında kalan 1 kişi yaralı

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, kontrolden çıkıp 2 eve çarptıktan sonra yan yatan kamyonun sürücüsü Ender Z. yaralandı. Evlerden biri tamamen, diğeri ise kısmen yıkılırken; enkaz altından da 1 kişi yaralı halde çıkarıldı.

KONTROLDEN ÇIKIP EVLERE DALDI

Olay, saat 08.30 sıralarında, Lalaşahin Mahallesi Musa Uzel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; caddede seyir halinde olan 16 EJS 01 plakalı kamyon, sürücüsü Ender Z.'nin kontrolünü kaybetmesi sonucu 2 eve çarparak yan yattı. Çarpmanın etkisiyle evlerden biri tamamen yıkıldı, diğerinin ise bir bölümü çöktü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonda sıkışan yaralı sürücü, itfaiyecilerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ENKAZDA DİNLEME ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Yıkılan evlerde arama çalışması başlatan ekipler, enkaz altından 1 kişiyi de yaralı olarak çıkardı. Her 2 evde de enkaz altında başka kişilerin bulunup bulunmadığını belirlemek için çalışmalar sürüyor. Ekipler bölgede dinleme çalışması da yapıyor.