Bursa'da gayrimenkul ofisinde çıkan yumruklu ve silahlı kavgada Suat C. tabancayla bacağından vurularak, Ahmet E. ise darbedilerek yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki bir gayrimenkul ofisinde meydana geldi. İş yeri sahipleri Suat C. ve Ahmet E. ile ofise gelen ve husumetli oldukları belirtilen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İş yerine gelen 2 kişiden biri, yanında bulunan tabancayla Suat C.'yi bacağından vurdu. Şüpheliler, Ahmet E.'yi ise darbetti.

Şüpheliler otomobille kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.