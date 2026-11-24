Bursa Nilüfer'de ofiste kavgada tabancayla vurulan ve darbedilen 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Nilüfer'de bir gayrimenkul ofisinde iş yeri sahipleri ile ofise gelen 2 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede yumruklu ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Suat C. bacağından vuruldu, Ahmet E. ise darbedildi; polis otomobille kaçan 2 şüpheliyi arıyor.
Bursa'da gayrimenkul ofisinde çıkan yumruklu ve silahlı kavgada Suat C. tabancayla bacağından vurularak, Ahmet E. ise darbedilerek yaralandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki bir gayrimenkul ofisinde meydana geldi. İş yeri sahipleri Suat C. ve Ahmet E. ile ofise gelen ve husumetli oldukları belirtilen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İş yerine gelen 2 kişiden biri, yanında bulunan tabancayla Suat C.'yi bacağından vurdu. Şüpheliler, Ahmet E.'yi ise darbetti.
Şüpheliler otomobille kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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