Bursa Orman İşçileri Kaza Geçirdi - Son Dakika
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Bursa Orman İşçileri Kaza Geçirdi

Bursa Orman İşçileri Kaza Geçirdi
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Muğla dönüşünde arazöz devrildi, 5 orman işçisi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muğla'daki orman yangınından dönen Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözün İstanbul- İzmir Otoyolu Balıkesir kesiminde devrilmesi sonucu 5 orman işçisi yaralandı.

Muğla'daki orman yangınına destek görevini tamamlayıp dönüşe geçen 16 CCE 525 plakalı arazözün, İstanbul-İzmir Otoyolu Balıkesir-Savaştepe mevkisinde lastiği patladı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan arazöz bariyerlere çarpıp devrildi.

Kazada arazözdeki 5 orman işçisi yaralandı.

Filodaki diğer orman işçilerinin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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