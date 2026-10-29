Bursa Osmangazi'de kaygan zemin 5 aracın çarpışmasına neden oldu, 5 kişi yaralandı

Bursa Osmangazi'de kaygan zemin 5 aracın çarpışmasına neden oldu, 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Osmangazi'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 5 aracın çarpışmasıyla meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan zemin nedeniyle 5 araç çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle araçlarda bulunan 5 kişi çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?