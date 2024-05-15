Bursa Otomobil Sporları Kulübü, Yeşil Bursa Rallisi'nin Karbon Ayak İzini Dengelemek İçin Hatıra Ormanı Kuracak - Son Dakika
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Bursa Otomobil Sporları Kulübü, Yeşil Bursa Rallisi'nin Karbon Ayak İzini Dengelemek İçin Hatıra Ormanı Kuracak

Bursa Otomobil Sporları Kulübü, Yeşil Bursa Rallisi\'nin Karbon Ayak İzini Dengelemek İçin Hatıra Ormanı Kuracak

Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK), Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi'nin çevreye verdiği zararı dengelemek amacıyla karbon ayak izini hesaplayarak hatıra ormanı kurma çalışmalarına başladı. BOSSEK, yarış boyunca çevreye verilen zararı azaltmayı hedefleyen projelerle karbon yükünü en aza indirmeyi planlıyor. Ayrıca, fosil yakıtlı araçların yerine içten yanmalı hidrojen yakıtlı araçların teşvik edilmesi ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanılması gibi önlemler de alınacak. Oluşturulacak raporlar, uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanacak ve karbon ayak izinin ne kadarının hatıra ormanıyla dengelemesi gerektiği hesaplanacak.

15.05.2024 11:11
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Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübünce (BOSSEK) düzenlenen Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi'nin karbon ayak izi hesaplanarak çevreye verdiği zararı dengelemek amacıyla hatıra ormanı kurulacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın birinci ayağı Kars Sarıkamış'ta ikinci ve üçüncü ayakları Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde yapıldı.

Şampiyonanın dördüncü ayağı ise Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi adıyla 17 Mayıs'taki start seremoninin ardından 18-19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Çevre kirliliğine ve yarışta yer alacak fosil yakıtlı araçların oluşturduğu karbon ayak izine dikkati çekmek için çalışma başlatan BOSSEK, organizasyondaki karbon ayak izini uluslararası standartları barındıran ISO 14064'e göre hazırlanacak rapora göre karbon yükünü tespit ederek, Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün göstereceği alanda hatıra ormanı oluşturacak.

Karbon ayak izi, birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı bakımından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın karşılığı olarak tanımlanıyor.

BOSSEK Çevre Sorumlusu Burçe Tokuş Muhtar, AA muhabirine, yarış boyunca çevreye ne kadar yük bindirildiğini hesaplamak istediklerini ve buna ilişkin bir gelişim planıyla yıldan yıla karbon ayak izini azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

TOSFED'le geçen yıl ağaçlandırma projesini hayata geçirdiklerini belirten Muhtar, yarışa katılan pilot ve yardımcı pilotlar adına birer fidan diktiklerini dile getirdi.

Bu sene bunu bir adım daha ileriye götürerek BOSSEK Hatıra Ormanı için proje hazırladıklarını aktaran Muhtar, şu bilgileri verdi:

"Bundan sonraki süreçte BOSSEK'in yaptığı tüm organizasyonlarda ormanımıza katkı sağlayacağız ve bu bizimle büyüyecek, gelişecek bir proje olacak. Yarış boyunca vereceğimiz yükte, kullanılacak plastik şişelerin, elektrik yükümüzün azaltılması, çevreye vereceğimiz zararların, atıkların ayrıştırılması ve gerekli yerlere gönderilmesi, mavi kapakların toplanması ve bunun derneklere iletilmesi gibi kendi içinde de bir sürü proje barındırıyor. Bu projedeki asıl hedefimiz yarış boyunca karbon yükümüzü hesaplayıp bunun karşılığında ormana çevirerek ağaçlandırma yaparak bu yükümüzü en aza indirmeyi planlıyoruz."

"Kaç adet hangi tür ağaç dikileceğini de hesap edeceğiz"

Yeşil Bursa Rallisi Çevre Sponsor Koordinatörü Makbule Çetin de en yüksek karbon yüküne sahip araçların fosil yakıtlılar olduğunu belirterek, projeyle bu konudaki dönüşüme ve içten yanmalı hidrojen yakıtlı araçların teşvik edilmesinin önemine dikkati çekmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Hidrojen yakıtlılar kullanılmaya başlandığı takdirde yarışların daha düşük karbonlu gerçekleştirilebileceğini anlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Araç lastiklerinin geri dönüştürülmüş ham maddeden üretilmiş olması çok önemli çünkü bir yarış esnasında çok ciddi araç lastik değişimi söz konusu. Çıkan atık yağların geri dönüştürülmesi, bunlara teşvik etmek, atık yağların toplanması ve bertarafı, organizasyonda kullanılacak tüketim, gıda, su, pet şişeler, bunların geri dönüştürülebilir şekilde kaynağından ayrı toplanması... Bunların her biri bizim raporumuzda emisyonu azaltacak faaliyetler olacaktır ve bu kaynakları minimalize edecek şekilde hedefler oluşturacağız. Bu kaynaklar üzerinde daha nasıl iyileştirmeler yapabiliriz; bunlarla ilgili değerlendirme yaparak bir rapor sunmuş olacağız."

Oluşturulacak raporlamanın ISO 14064 standartlarına göre hazırlanacağını ve raporun uluslararası geçerliliğinin olacağını ifade eden Çetin, bu standardın içeriğindeki emisyon kaynaklarını tek tek tespit etmek, karbon ayak izini hesaplamak için uluslararası bazı datalar kullanacaklarını belirtti.

Organizasyon boyunca yarışta kullanılan yakıttan lastiğe, pet şişeden atık yağlara kadar her şeyin rapora dahil edileceği bilgisini veren Çetin, "Profesyonel olarak sunduğumuz karbon ayak izi raporunda ne kadarını yutabilmek için kaç adet hangi tür ağaç dikileceğini de hesap edeceğiz. Dikilen her bir ağacın ne kadar eş değer ton karbondioksit yutacağını bilerek, organizasyonda oluşan emisyonların tüm karbonun ne kadarını ve ne kadar sürede yutacağını da raporlamış olacağız." dedi.

Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi'nde ekipler, Osmangazi, Keles ve Orhaneli ilçelerinde iki gün boyunca toplam uzunluğu 470 kilometre olan asfalt zeminli parkurda 8 özel etapta mücadele edecek. Yarışın startı, 18 Mayıs Cumartesi sabahı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndan verilecek.

Kaynak: AA

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