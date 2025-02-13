Bursa Tanıtım Günleri'nde Büyükelçiler Buluşması Düzenlendi

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(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa Tanıtım Günleri kapsamında 'Büyükelçiler Buluşması Programı' ile kentte ağırlanan Bulgaristan, Finlandiya, Hırvatistan, Sırbistan, Güney Kore'nin büyükelçileri ile Ukrayna ve Kuzey Makedonya'nın İstanbul Başkonsolosları, iki gün boyunca tarihi ve turistik bölgelerini gezerek kenti yakından tanıma fırsatı buldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, diplomatik ilişkileri güçlendirmek ve kentin uluslararası alandaki tanıtımına katkı sağlamak amacıyla, Bursa Tanıtım Günleri kapsamında 'Büyükelçiler Buluşması Programı' düzenledi. İki gün süren programa, Bulgaristan Büyükelçisi Anguel Tcholakov, Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hämäläinen, Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Sırbistan Büyükelçisi Aca Jovanovic, Güney Kore Büyükelçisi Yeondoo Jeong, Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi ve Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu İdris Fazlioski katıldı. Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve turizm potansiyelini yerinde görme imkanı bulan ziyaretçiler, Bursa'nın simge mekanlarını ziyaret ederek, mutfak kültürünü tanıma imkanı buldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey ile CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları, programın ilk günü gerçekleşen gala yemeğinde büyükelçi ve başkonsoloslarla bir araya geldi.

"Bu buluşmanın, ülkelerimiz arasındaki kültürel bağları daha da güçlendirmesini arzu ediyorum"

Bursa'nın adeta bir açık hava müzesi olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, şehrin her köşesinde tarihin izlerini hissetmenin ve eşsiz dokuyu yaşamanın mümkün olduğunu belirtti. Bursa'nın sayısız değere sahip olduğunu anlatan Başkan Bozbey, " Turizm, ülkeler arası diplomasiyi ve ekonomiyi güçlendirirken, kültürel etkileşimi artırarak halklarımızı da birbirine yakınlaştıran güçlü bir köprü vazifesi görür. Bursa'mızın bu köprünün inşasında önemli bir rol oynayacağına yürekten inanıyorum. Bizler bu vizyonla, kentimizin turizm geleceğini, kültürel mirasını koruyan, sürdürülebilir yatırımlarla şekillendiriyoruz. Bu kentte her taşın, her sokağın her lezzetin bir hikayesi var. Bu buluşmanın, ülkelerimiz arasındaki kültürel bağları daha da güçlendirmesini, iş birliklerimizi derinleştirmesini ve karşılıklı ilişkileri pekiştirerek yeni dostlukların kurulmasına katkı sağlamasını arzu ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerle burada aynı çatı altında buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Başkan Mustafa Bozbey, programın ikinci gününde ise Tarihi Belediye Binası'nda misafirleri ağırladı. Ziyarette söz alan büyükelçiler ve başkonsoloslar, Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinden etkilendiklerini dile getirdi. Programın amacına ulaştığını vurgulayan konuk diplomatlar, ülkeleriyle Bursa arasındaki turizm ve ticaret ilişkilerini geliştirmek adına çeşitli projeler hayata geçireceklerini belirtti.