Bursa Ulu Cami\'ye Mahya Asıldı

Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin minareleri arasına "Kul hakkından sakın" yazılı mahyanın asılmasına başlandı.

Osmanlı'da ilk kez Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlayan ve yaklaşık 400 yıllık geçmişe sahip mahya geleneği sürdürülüyor.

Bursa'da, selatin camileri arasında bulunan tarihi Ulu Cami'ye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün koordinesinde, Osmanlı'nın son mahyacısı Hacı Ali Ceyhan'ın çırağı Kahraman Yıldız'ın başında olduğu ekip tarafından hazırlanan mahya yerleştiriliyor.

Ekiplerce caminin şerefesine çıkarılarak iki minare arasındaki 70 metrelik mesafeye asılan mahyada, "Kul hakkından sakın" yazısı yer alacak.

Ramazanın başlangıcından bir gün önce akşam ezanıyla yakılacak mahya ile ramazanın ilk 15 günü boyunca birlik mesajı verilecek. Ramazanın kalan günlerinde de farklı bir mahya minarelerin arasını süsleyecek.

Kahraman Yıldız, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığınca bu sene "Ramazan, cami ve hayat" temasının belirlendiğini söyledi.

Bu doğrultuda mahyaları astıklarını ifade eden Yıldız, "İstanbul'daki 7 cami, Edirne'deki Selimiye Camisi ve Bursa Ulu Cami için mahya çalışmaları yapıyoruz. Muazzam bir lodos var şu anda, inşallah yazımızı asacağız. Ramazanın 15'inci günü ikinci bir yazı hazırlayacağız." diye konuştu.