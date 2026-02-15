Bursa Ulu Cami'ye Mahya Asıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa Ulu Cami'ye Mahya Asıldı

Bursa Ulu Cami\'ye Mahya Asıldı
15.02.2026 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'daki Ulu Cami'ye 'Kul hakkından sakın' yazılı mahya asılmaya başlandı, Ramazan boyunca sürecek.

Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin minareleri arasına "Kul hakkından sakın" yazılı mahyanın asılmasına başlandı.

Osmanlı'da ilk kez Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlayan ve yaklaşık 400 yıllık geçmişe sahip mahya geleneği sürdürülüyor.

Bursa'da, selatin camileri arasında bulunan tarihi Ulu Cami'ye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün koordinesinde, Osmanlı'nın son mahyacısı Hacı Ali Ceyhan'ın çırağı Kahraman Yıldız'ın başında olduğu ekip tarafından hazırlanan mahya yerleştiriliyor.

Ekiplerce caminin şerefesine çıkarılarak iki minare arasındaki 70 metrelik mesafeye asılan mahyada, "Kul hakkından sakın" yazısı yer alacak.

Ramazanın başlangıcından bir gün önce akşam ezanıyla yakılacak mahya ile ramazanın ilk 15 günü boyunca birlik mesajı verilecek. Ramazanın kalan günlerinde de farklı bir mahya minarelerin arasını süsleyecek.

Kahraman Yıldız, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığınca bu sene "Ramazan, cami ve hayat" temasının belirlendiğini söyledi.

Bu doğrultuda mahyaları astıklarını ifade eden Yıldız, "İstanbul'daki 7 cami, Edirne'deki Selimiye Camisi ve Bursa Ulu Cami için mahya çalışmaları yapıyoruz. Muazzam bir lodos var şu anda, inşallah yazımızı asacağız. Ramazanın 15'inci günü ikinci bir yazı hazırlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Kültür, Güncel, Sanat, Mahya, Bursa, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Ulu Cami'ye Mahya Asıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
14:06
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
13:56
Dev telefon markası kapanıyor mu Şirketten resmi açıklama geldi
Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi
13:39
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Fark 3 puandan fazla
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla
13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
13:02
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 15:04:38. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa Ulu Cami'ye Mahya Asıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.