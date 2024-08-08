Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Salçalık Domateslerin Taahhüt Fiyatından Alınacağını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Salçalık Domateslerin Taahhüt Fiyatından Alınacağını Açıkladı

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Salçalık Domateslerin Taahhüt Fiyatından Alınacağını Açıkladı

Bursa-İzmir karayolunda eylem yapan çiftçiler, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın domateslerin 3,5 lira olan taahhüt fiyatından alınacağını açıklamasının ardından eylemlerine son verdi. Çiftçiler, diğer ürünlerin de ellerinde kaldığını belirterek iktidarı göreve davet etti.

08.08.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA) - Salçalık domatesleri ellerinde kaldığı için Bursa- İzmir karayolunda eylem yapan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın domateslerin 3,5 lira olan taahhüt fiyatından alınacağını açıklamasının ardından çiftçiler eylemlerine son verdi.

Karacabey Ovası'nda ürünleri ellerinde kalan çiftçiler, sabah saatlerinde traktörleriyle Bursa-İzmir Karayolu'nu çıkarak seslerini duyurmaya çalıştı.

"Çiftçi mahsulüne sahip çık", "Hükümet istifa" sloganları atan çiftçilerle yolda bulunan diğer sürücüler zaman zaman karşı karşıya geldi. Bu sırada jandarma ve çevik kuvvet müdahalesi üzerine "Çiftçiye uzanan eller kırılsın" şeklinde sloganlar duyuldu. Çiftçi eylemi nedeniyle karayolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Üreticiler sadece salçalık domateste değil diğer ürünlerin de ellerinde kaldığını belirterek iktidarı göreve davet etti.

Vali Demirtaş söz verdi

Eylem yerine önce Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Okur ve Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, daha sonra da Bursa Valisi Mahmut Demirtaş gitti. Vali Demirtaş, domatesin 3,5 lira olan taahhüt fiyatından alımlara başlayacağını açıklamasının ardından çiftçiler eylemlerine son verdi.

Karacabey TİGEM önündeki eyleme, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da destek verdi. Sarıbal, domatesin maliyetinin beşte birine bile alıcı olmadığına dikkati çekerek, "Çiftçi, tarihin en büyük mücadelesini veriyor. Buraya geldiler. Her türlü engellemeye, jandarma müdahalesine karşı buradalar. Sorunlarının çözümü arıyorlar. Söyledikleri tek şey var; Biz ürettik, ektik, suyunu verdik, emek verdik ama ne alan ne soran ne muhatap var'. Tüketicinin enflasyonu, çiftçinin batışı olamaz. Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürmek için çiftçinin malının yerle bir olmasına göz yumuyor" dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, eylem yerinde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Karacabey ve Mustafakemalpaşalı üreticilerin haklı taleplerini dile getirdikleri İzmir-Bursa- İstanbul yolundaki protesto eylemine, Karacabey İlçe Başkanımız Cem Tiryakioğlu ile birlikte destek verdik. Bursa Valisi, Tarım Bakanı adına çiftçilere şu vaadde bulundu: 'Fabrikalar, 3.5 TL olan taahhüt fiyatlarından alımlara başlayacak, firesiz alım yapılacak, serbest alımlarda çiftçiyi mağdur edecek fiyatlara engel olunacak.' Sayın Vali'nin devlet adına verdiği bu sözün biz de takipçisi olacağız. Ayrıca çiftçinin muhatabı, doğal olarak Tarım ve Orman Bakanı ile AK Partili milletvekilleridir. Hak arama noktasında, kendilerinin çiftçinin yanında olmamaları konusunda gösterilen tepkiler de son derece normaldir."

Kaynak: ANKA

Mahmut Demirtaş, İzmir, Bursa, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Salçalık Domateslerin Taahhüt Fiyatından Alınacağını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 02:50:27. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Salçalık Domateslerin Taahhüt Fiyatından Alınacağını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement