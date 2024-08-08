Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Salçalık Domateslerin Taahhüt Fiyatından Alınacağını Açıkladı

Güncel

(BURSA) - Salçalık domatesleri ellerinde kaldığı için Bursa- İzmir karayolunda eylem yapan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın domateslerin 3,5 lira olan taahhüt fiyatından alınacağını açıklamasının ardından çiftçiler eylemlerine son verdi.

Karacabey Ovası'nda ürünleri ellerinde kalan çiftçiler, sabah saatlerinde traktörleriyle Bursa-İzmir Karayolu'nu çıkarak seslerini duyurmaya çalıştı.

"Çiftçi mahsulüne sahip çık", "Hükümet istifa" sloganları atan çiftçilerle yolda bulunan diğer sürücüler zaman zaman karşı karşıya geldi. Bu sırada jandarma ve çevik kuvvet müdahalesi üzerine "Çiftçiye uzanan eller kırılsın" şeklinde sloganlar duyuldu. Çiftçi eylemi nedeniyle karayolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Üreticiler sadece salçalık domateste değil diğer ürünlerin de ellerinde kaldığını belirterek iktidarı göreve davet etti.

Vali Demirtaş söz verdi

Eylem yerine önce Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Okur ve Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, daha sonra da Bursa Valisi Mahmut Demirtaş gitti. Vali Demirtaş, domatesin 3,5 lira olan taahhüt fiyatından alımlara başlayacağını açıklamasının ardından çiftçiler eylemlerine son verdi.

Karacabey TİGEM önündeki eyleme, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da destek verdi. Sarıbal, domatesin maliyetinin beşte birine bile alıcı olmadığına dikkati çekerek, "Çiftçi, tarihin en büyük mücadelesini veriyor. Buraya geldiler. Her türlü engellemeye, jandarma müdahalesine karşı buradalar. Sorunlarının çözümü arıyorlar. Söyledikleri tek şey var; Biz ürettik, ektik, suyunu verdik, emek verdik ama ne alan ne soran ne muhatap var'. Tüketicinin enflasyonu, çiftçinin batışı olamaz. Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürmek için çiftçinin malının yerle bir olmasına göz yumuyor" dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, eylem yerinde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Karacabey ve Mustafakemalpaşalı üreticilerin haklı taleplerini dile getirdikleri İzmir-Bursa- İstanbul yolundaki protesto eylemine, Karacabey İlçe Başkanımız Cem Tiryakioğlu ile birlikte destek verdik. Bursa Valisi, Tarım Bakanı adına çiftçilere şu vaadde bulundu: 'Fabrikalar, 3.5 TL olan taahhüt fiyatlarından alımlara başlayacak, firesiz alım yapılacak, serbest alımlarda çiftçiyi mağdur edecek fiyatlara engel olunacak.' Sayın Vali'nin devlet adına verdiği bu sözün biz de takipçisi olacağız. Ayrıca çiftçinin muhatabı, doğal olarak Tarım ve Orman Bakanı ile AK Partili milletvekilleridir. Hak arama noktasında, kendilerinin çiftçinin yanında olmamaları konusunda gösterilen tepkiler de son derece normaldir."