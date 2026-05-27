Bayram Namazıyla Birlik ve Beraberlik

27.05.2026 08:19
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı namazını Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Suluca Köyü Camisi'nde kıldı

Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te Kurban Bayramı namazı kılındı.

Bursa'da tarihi Ulu Cami, Yeşil Cami ile Emir Sultan ve Murad Hüdavendigar camileri başta olmak üzere vatandaşlar, ibadethaneleri doldurdu.

Ezan öncesi camilerin içinde ve açık alanlarında yerini alanlar, önce vaaz dinledi.

Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Çanakkale

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı namazını Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Suluca Köyü Camisi'nde kıldı.

Kurtulmuş, Kurban Bayramı namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı, çocuklara harçlık verdi.

Çanakkale'de il merkezindeki Necippaşa, Şehitler ve Yalı camilerine gelen çok sayıda kişi bayram namazını kıldı.

Cemaat, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı. Cami çıkışlarında şeker ve çikolata ikram edildi. Büyükleriyle namaza gelen çocuklara da bayram harçlıkları verildi.

Ayvacık ilçesinde de Fatih ve Pazaryeri camilerinde saf tutan vatandaşlar, bayram namazını kıldıktan sonra hutbeyi dinleyerek dua etti.

Cemaat, cami çıkışında birbirleriyle bayramlaştı.

Kütahya

Kütahya'da kentin tarihi camilerinden Ulu Cami, Karagöz Ahmet Paşa Camisi, Ali Paşa Camisi ve Takvacılar Camisi başta olmak üzere vatandaşlar camileri doldurdu.

İl Müftüsü İrfan Açık, Ulu Cami'deki vaazında birlik ve beraberlik içinde bayram sevincinin yaşandığını belirtti.

Namazın ardından Kütahya Valisi Musa Işın ve kent protokolü vatandaşlarla bayramlaştı.

Bilecik

Bilecik'te Kurban Bayramı namazı için vatandaşlar kentteki camileri doldurdu.

Sabahın ilk saatlerinde Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesindeki Orhan Gazi ve Hürriyet Mahallesi'ndeki Kayı Boyu Camisi başta olmak üzere kent genelindeki camilere gelenler saf tuttu.

Kayı Boyu Camisi'nde vaazın ardından saf tutan cemaat namaz kılıp dua etti.

Kalabalık nedeniyle cemaatin bir kısmı namazını cami bahçesinde kıldı.

Namaz sonrası edilen duanın ardından Vali Faik Oktay Sözer ile vatandaşlar bayramlaştı.

Eskişehir

Günyüzü ilçesine bağlı Gecek Mahallesi'ndeki Gecek Camisi'ne gelen vatandaşlar, namaz öncesi vaaz dinledi.

Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından cemaat bayramlaştı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de bayram namazını burada kılarak vatandaşların bayramını tebrik etti.

Kaynak: AA

