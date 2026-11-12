Bursa Yenişehir'de evinde ölü bulunan 35 yaşındaki kişinin cenazesi Adli Tıp'a gitti

Bursa Yenişehir'de evinde ölü bulunan 35 yaşındaki kişinin cenazesi Adli Tıp'a gittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki kişi, annesi tarafından evde hareketsiz bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 35 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
İlçeye bağlı kırsal Subaşı Mahallesi'nde yaşayan Serhat Subaşı (35), annesi tarafından evde hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Subaşı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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