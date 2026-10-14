Bursa Yıldırım'da 75. Yıl Mahallesi'nde 400 metrelik yağmur suyu hattı inşa ediliyor - Son Dakika
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Bursa Yıldırım'da 75. Yıl Mahallesi'nde 400 metrelik yağmur suyu hattı inşa ediliyor

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Bursa Yıldırım\'da 75. Yıl Mahallesi\'nde 400 metrelik yağmur suyu hattı inşa ediliyor
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım'ın 75. Yıl Mahallesi'nde beklenen yağışlar öncesinde 400 metrelik yeni yağmur suyu hattı inşa ediyor. Daha önce yağmur suyu altyapısı bulunmayan sokakta yürütülen çalışmayla yağış sularının kontrollü tahliye edilmesi hedefleniyor.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım'ın 75. Yıl Mahallesi'nde beklenen yağışlar öncesinde 400 metrelik yeni yağmur suyu hattı inşa ediyor. BUSKİ koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kent genelinde altyapı güçlendirme faaliyetleri de sürdürülüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmek amacıyla başlattığı çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, eylül ayında 17 kilometrelik içme suyu, 16 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 6,2 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. Yine eylül ayında 27 bin 500 metrekare parke kaplama imalatı, 40 bin ton sıcak asfalt kaplama ve yama çalışması yapan BUSKİ ekipleri, 6 bin metreden fazla dere temizliği gerçekleştirdi. BUSKİ ekipleri, ekim ayında da şehrin altyapısını güçlendirme çalışmalarını sürdürdü.

BUKSİ ekipleri, Yıldırım ilçesinin 75. Yıl Mahallesi'nde yeni yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştiriyor. Sonbahar ve kış aylarında beklenen yağışlar öncesinde olası risklerin önüne geçmek amacıyla yapılan faaliyet çerçevesinde 40 santimetre çapındaki borularla toplam 400 metrelik yeni yağmur suyu hattı inşa ediliyor. Daha önce yağmur suyu altyapısı bulunmayan sokakta gerçekleştirilen imalatla, yağış sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesi hedefleniyor.

Kış ayları yaklaşırken gerekli önlemlerin alındığını belirten 75. Yıl Mahallesi Muhtarı Nurdem Aydemir, "Yoğun yağışların olacağı bir mevsime giriyoruz. Sokağımızda yağmur suyu gideri yoktu. Dilekçelerimize olumlu dönüş aldık. Altyapımız hızla yapılıyor. Başkan Vekillimiz Şahin Biba'ya ve çalışan ekiplere mahallem adına teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: ANKA
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