Bursa Yıldırım'da silahlı saldırıda 27 boş kovan bulundu, 5 şüpheli aranıyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 5 şüphelinin bir ikamete ve 2 otomobile gerçekleştirdiği silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yavuzselim Mahallesi 1. Burgu Sokak'ta gece saatlerinde 5 şüpheli, tabancalarla bir ikamete ve 2 otomobile ateş açtı.

Silahlı saldırının ardından şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Olay yerinde 27 boş kovan bulunduğu belirlendi.

Araştırmalarını sürdüren polis, silahlı saldırının gerçekleştiği yerin arka sokağında bir otomobilin çalışır vaziyette bırakıldığını belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 5 şüphelinin montlarının kapüşonlarıyla kendilerini gizleyerek olay yerine geldiği, bir şüphelinin gözcülük yaptığı sırada 4 şüphelinin ikamete ve otomobillere ateş açıp koşarak kaçtıkları anlar yer aldı.