Bursa\'da çekici sürücüsü aracıyla ve sopayla saldırdı

Bursa’da çekici sürücüsü tartıştığı kişilerin üzerine önce aracını sürdü, ardından sopayla saldırdı.
Olay, akşam saatlerinde Nilüfer ilçesinde Gümüştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde çekici sürücü ile mahalle esnafı arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, çekicisi sürücüsü aracına binerek, tartıştığı kişilerin üzerine önce aracını sürdü. Aracı toprağa saplanan sürücü, daha sonra inerek eline aldığı sopayla tartıştığı kişilere saldırdı.
O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
