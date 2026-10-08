Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir motosiklet kazasında can verdi! Eşi korkunç anlara tanık oldu - Son Dakika
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Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir motosiklet kazasında can verdi! Eşi korkunç anlara tanık oldu

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Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir motosiklet kazasında can verdi! Eşi korkunç anlara tanık oldu
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Bursa'da Doğancı Tüneli'nde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, 25 yaşındaki seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in hayatını kaybettiği, 13 yaşındaki oğlunun ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin karşı şeride geçerek motosiklete çarptığı, arkadan motosikletiyle gelen eşi Figen Bilensir'in kazaya tanık olup sinir krizi geçirdiği anlar yer aldı. Tutuklanan otomobil sürücüsü Bilal Ç. ise tahliye edildi.

Bursa'da, oğluyla birlikte motosiklet festivaline giderken geçirdiği kazada hayatını kaybeden Ali Bilensir'in ölümüne neden olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, kazanın tünelde nasıl yaşandığını saniye saniye gözler önüne serdi.

Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir motosiklet kazasında can verdi! Eşi korkunç anlara tanık oldu

Orhaneli yolu üzerindeki Doğancı Tüneli'nde 17 Mayıs'ta saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, Orhaneli yönüne giden Ali Bilensir yönetimindeki 16 BRL 633 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Bilal Ç. idaresindeki 16 BEZ 897 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Bilensir ve arkasında oturan oğlu C.B. (13) yola savruldu.

Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir motosiklet kazasında can verdi! Eşi korkunç anlara tanık oldu

BABA HAYATINI KAYBETTİ, OĞLU AĞIR YARALANDI

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ali Bilensir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan C.B. ile otomobil sürücüsü Bilal Ç., ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir motosiklet kazasında can verdi! Eşi korkunç anlara tanık oldu

MOTOSİKLET FESTİVALİNE GİDİYORLARDI

Profesyonel seslendirme sanatçısı olan Ali Bilensir'in bir motosiklet grubunun başkanı olduğu ve oğluyla birlikte Orhaneli'de motosiklet tutkunları ile ailelerinin katılacağı etkinliğe gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Kaza haberinin ardından Orhaneli'deki etkinlik iptal edildi.

Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir motosiklet kazasında can verdi! Eşi korkunç anlara tanık oldu

2 çocuk babası Bilensir'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Yıldırım ilçesindeki Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir motosiklet kazasında can verdi! Eşi korkunç anlara tanık oldu

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI, ARDINDAN TAHLİYE EDİLDİ

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Bilal Ç. tutuklandı. Bilal Ç., bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Kazayla ilgili soruşturma tamamlandı.

Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir motosiklet kazasında can verdi! Eşi korkunç anlara tanık oldu

ŞERİDİNDEN ÇIKIP MOTOSİKLETE ÇARPTI

Tüneldeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Bilal Ç. idaresindeki otomobilin bir anda kendi şeridinden çıkarak karşı yönden gelen motosiklete çarptığı görüldü. 

Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir motosiklet kazasında can verdi! Eşi korkunç anlara tanık oldu

Çarpmanın etkisiyle Bilensir ve oğlu C.B.'nin havaya savrulup yere düştüğü, motosikletin ise tünelin duvarına çarptığı anlar da kayda geçti.

Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir motosiklet kazasında can verdi! Eşi korkunç anlara tanık oldu

EŞİ VE DİĞER OĞLU KAZAYA TANIK OLDU

Görüntülerde, Bilensir gibi motosiklet tutkunu olan eşi Figen Bilensir'in (40), diğer oğlu G.B. (15) ile birlikte arkadan motosikletle gelirken kazayı görüp durduğu anlar da yer aldı. Sinir krizi geçiren Figen Bilensir'in diğer sürücülerden yardım istediği görüldü.

Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir motosiklet kazasında can verdi! Eşi korkunç anlara tanık oldu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir motosiklet kazasında can verdi! Eşi korkunç anlara tanık oldu - Son Dakika
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