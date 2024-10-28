Bursaspor'un Kapalı Gişe Başarısı - Son Dakika
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Bursaspor'un Kapalı Gişe Başarısı

Bursaspor\'un Kapalı Gişe Başarısı

Bursaspor sezona gol yemeden başladı, taraftarlar kapalı gişe destekleyerek Süper Lig hedefliyor.

28.10.2024 12:21
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TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Bursaspor, sezon başından itibaren kalesinde gol görmedi. Taraftarlar, karşılaşmalardan önce, metrelerce kuyruk oluşturup biletleri yaklaşık 3 saatte tüketirken; Yeşil-Beyazlılar 26 Ekim'de Bursa'da konuk ettiği Belediye Kütahyaspor karşılaşmasını da kapalı gişe oynadı. 43 bin taraftar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu tribünlerinde, sahaya çıkan futbolcuları, Türk bayraklarıyla karşıladı.

Süper Lig'de şampiyon olup, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil ettikten sonra TFF 3'üncü Lig'e düşen Bursaspor, sezon başından itibaren kalesinde gol görmedi. İç sahasındaki 4 maçını 43 bin seyirciyle kapalı gişe oynayan, ligde çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 golsüz beraberlik alan Bursaspor, 20 puanla 2'nci sırada yer alıyor. Karşılaşmalardan 1 gün önce başlayan bilet satışlarında taraftarlar, metrelerce kuyruk oluşturup, biletleri yaklaşık 3 saatte tüketirken; 30 bin kombine satışı yapıldı. Taraftarların iç saha maçlarındaki coşkuları sokaklara taşarken, Yeşil-Beyazlılar 26 Ekim'de kendi sahasında konuk ettiği Belediye Kütahyaspor karşılaşmasını da kapalı gişe oynadı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında maç öncesi, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu tribünlerindeki her koltuğun üzerine Türk bayrağı bıraktı. Taraftarlar ellerindeki bayraklarla, sahaya çıkan futbolcuları karşıladı, tribünler kırmızı-beyaza büründü.

'HEDEFİMİZ, SÜPER LİG'E DÖNMEK'

Taraftarların, takımın en büyük gücü olduğunu söyleyen Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Kutlucan, "Bursaspor taraftarlarımızdan, Süper Lig'de bile görülmemiş yoğun bir ilgi var. Taraftarlarımız bizim arkamızda bir güçtür. 4'üncü maç da dahil kapalı gişe oynuyoruz. Bu destek bize güç veriyor. Bu oynadığımız 4'üncü iç saha maçımız ve bu maç dahil bütün maçlarda kapalı gişe oynuyoruz. Başarıya giden yolda bu taraftar desteği bize çok büyük destek oluyor. Arkamızda büyük bir güç, taraftarımız var. Hepsine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Sezon başından bu yana takıma gösterilen ilginin, futbolcuların motivasyonunu artırdığını ve hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirten Kutlucan, "Öncelikle kalecilerimize ve hocamıza teşekkür ediyoruz. Önemli olan dediğimiz gibi, hedefimiz, hiç durmadan şampiyon olup, bir üst lige, oradan bir üst lige, çıkmaktır. Bizim için tek hedef var. Hiç durmadan her sene şampiyon olup, Süper Lig'e, ait olduğumuz yere geri dönmek. Yaklaşık 30 bin kombine satıldı. Türkiye'de ilk 3'teyiz. Kapalı gişe oynamanın verdiği haz ise bambaşka. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bursa'ya teşekkür ediyoruz. Bütün şehir kenetlendik" diye konuştu.

Bursaspor'u her maçında desteklediğini ve tezahürattan dolayı ses tellerinin zarar gördüğünü söyleyen taraftar Muhammet Eren (14), "Çok mutlu ve gururluyum. Takımımız gerçekten çok güzel bir maç çıkardı. Tribünler çok kalabalıktı, 3'üncü Lig'de olan hangi takımın bu kadar taraftarı var? Kapalı gişe oynadık statta. 3'üncü Lig'deki bir takıma verilen ilgiyi sesimden de anlarsınız. Ses tellerim, bağırmaktan zarar gördü" dedi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK-Hasan BOZBEY/BURSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursaspor'un Kapalı Gişe Başarısı - Son Dakika

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