Bursasporlular, Ankara Demirspor Maçını Büyükşehir Belediyesi'nin Kurduğu Dev Ekrandan Takip Etti

(BURSA) - Bursaspor'un TFF 2. Lig'de Ankara Demirspor ile Eskişehir'de oynadığı karşılaşma, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Atatürk Stadyumu girişi Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekranda yüzlerce taraftarın katılımıyla hep birlikte izlendi.

Bursaspor, TFF 2. Lig'de şampiyonluk yolunda ilerlerken; ligin 32. haftasında Eskişehir'de oynanan karşılaşmada Ankara Demirspor ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan yeşil-beyazlı ekip, bu sonuçla şampiyonluk kapısını araladı.

Büyükşehir Belediyesi de şampiyonluk yolunda yaşanan heyecanın tüm şehirle paylaşılması amacıyla Kültürpark Eski Atatürk Stadyumu girişi Millet Bahçesi'nde kurduğu dev ekranla her yaştan Bursaspor taraftarını bir araya getirdi. Karşılaşmayı dev ekrandan takip eden Bursalılar, şampiyonluk yolunda takımlarına destek verdi.

Yeşil-beyazlı ekibin müsabakadan galip ayrılmasının ardından tezahüratlarla zaferi kutlayan Bursalılar, unutulmaz bir maç günü geçirdi.