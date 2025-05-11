Buruk Anneler Günü: Deprem Acısı - Son Dakika
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Buruk Anneler Günü: Deprem Acısı

Buruk Anneler Günü: Deprem Acısı

İskenderun'da depremde evlatlarını kaybeden anneler, Anneler Günü'nü acıyla geçiriyor.

11.05.2025 12:45
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MERT MURAT YAŞAR - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde ziyaretine gelen kızını kaybeden Birgül Güden ile yıkılan hastanenin enkazında kızı yaşamını yitiren Gülfidan Polat, Anneler Günü'nü buruk karşılıyor.

Gaziantep'te ikamet eden 23 yaşındaki Berfin Tektaş, 2 yıl önce ayrı yaşayan anne ve babasını ziyaret etmek için İskenderun'a gitti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme babasının Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evinde yakalanan Tektaş, yıkılan binanın enkazında hayatını kaybetti, babası ise kurtulmayı başardı.

Afette evinin hasar görmesi nedeniyle Meydan Mahallesi'ndeki Sayek Konteyner Kenti'ne yerleşen 54 yaşındaki anne Birgül Güden'in evlat acısı, aradan geçen 2 yıla rağmen dinmiyor.

Güden, kızının hatırasını, eşyaları, kıyafetleri ve fotoğraflarıyla süslediği konteynerinde yaşatmaya çalışıyor.

Evladının 2022'de yazdığı Anneler Günü mektubunu yanından ayırmayan Güden, özel gününü buruk geçiriyor.

"O rahat uyusun diye her gece duasını ediyorum"

Birgül Güden, AA muhabirine, kızına olan özleminin gün geçtikçe arttığını söyledi.

Her cuma kızının mezarını ziyaret ettiğini dile getiren Güden, "Depremden 1 ay önce kızıma doğum gününde kolye hediye etmiştim. Kızıma 'Uyurken çıkar.' dediğimde bile 'Bu kolyeyi çok seviyorum, ölsem de bu kolyeyi çıkarmayacağım.' derdi. Kızımı toprağa gömerken o kolye üstündeydi." dedi.

Güden, kızının "anne duasına" her zaman önem verdiğini ifade ederek, "Her gece kızımı Ayet-el Kürsi okuyup yatırırdım, yavrum öyle alışmıştı. Bir gece uyuyamadığı için beni aradı ve dua okumamı istemişti. O yüzden hala o rahat uyusun diye her gece duasını ediyorum." diye konuştu.

Özel gününü üzüntüyle karşıladığını anlatan Güden, şöyle konuştu:

"Artık boynuma sarılıp 'Anneler Günü'n kutlu olsun.' diyecek bir çocuğum yok. Çocuğum yaşasaydı bugün elimi öpecekti. Onsuz geçen iki Anneler Günü'nde arkadaşları çiçek yaptırıp, üzerine kızımın adını yazdırıp bana getiriyor. Çok duygulanıyorum. Bu acının geçmeyeceğini biliyorum. Hani 'Zaman her şeyin ilacı.' diyorlar ya ama değil. Zaman sadece alışmayı öğretiyor, unutmayı değil. Yaşadığım sürece kızım da yaşayacak çünkü o benim içimde, kalbimde, her yerde."

Kızını en son hastanede gördü

Modernevler Tünel Konteyner Kenti'nde kalan 77 yaşındaki Gülfidan Polat da bronşit tedavisi için gittiği İskenderun Devlet Hastanesinin depremde yıkılması sonucu yaşamını yitiren 49 yaşındaki kızı Filiz Kalkan'ın acısını yaşıyor.

Kızının düğün fotoğraflarına bakan Polat, evladıyla geçirdiği zamanları özlemle hatırlıyor.

Gülfidan Polat, AA muhabirine, depremden bir gün önce kızıyla hastanede görüştüğünü söyledi.

Ziyaretin ardından istemeyerek eve döndüğünü anlatan Polat, şunları kaydetti:

"Rüyamda vefat eden eşim, 'Kızlarının birini bana ver.' dedi. Sabaha kadar uyumadım, içim yandı. O gün kızıma götürmek için mantı, sarma ve dolma yapmıştım. Sanki onunla vedalaşmış gibiydim. Sabah deprem oldu. Koştum ama yetişemedim. Elime geçen tek hatırası fotoğrafı oldu. Bir ben bir de o fotoğraf kaldı. Ateş düştüğü yeri yakar. Her gün fotoğrafıyla konuşuyor, onu yaşatmaya çalışıyorum."

Polat, kızından geriye kalan 3 torunuyla hayata tutunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Buruk Anneler Günü: Deprem Acısı - Son Dakika

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