Busan açıklarında römorkör alabora oldu, 6 kişi kayboldu
Güney Kore'nin Busan kenti açıklarında bir römorkör alabora oldu. Olayda 8 kişilik mürettebattan 2 kişi kurtarılırken, kayıp 6 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Güney Kore'nin Busan kenti açıklarında römorkörün alabora olması sonucu 6 kişi kayboldu.
Yonhap ajansının sahil güvenlik yetkililerinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Busan kenti açıklarında 8 kişilik mürettebatın bulunduğu römorkör alabora oldu.
Biri bilincini yitirmiş 2 kişi kurtarılırken, kayıp 6 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
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