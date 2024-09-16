Büşra Yurtseven'in Son Sergisi Açıldı

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Ölümüne sergi yarım kalmadı

GAZİANTEP - 30 Ağustos 2024 tarihinde "Huzme" adını verdiği eserlerini hazırlarken kalbi durarak yaşamını yitiren 43 yaşındaki Büşra Yurtseven'in eseri sanatseverle buluştu.

"Huzme" adını verdiği eserlerini hazırlarken Kalbi durarak yaşamını yitiren 43 yaşındaki Büşra Yurtseven, Gaziantep'te başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Zeugma Mozaik Müzesi'nde son sergisi açıldı. Sanatçının son eseri, sanatseverleri duygulandırdı. Yurtseven, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü'nden mezun olmuş, sanat kariyeri boyunca sayısız başarılı çalışmaya imza atmıştı. Geleneksel Türk sanatlarına modern yorumlar getiren sanatçı, özellikle illüstrasyonları ve resimleriyle beğeni topluyordu. Ziyaretçileri derinden etkileyen 22 eserden oluşan sergi, onun anısına büyük bir anlam kazandı. Sanatçı, hayattayken hazırlıklarını yaptığı sergisiyle sevenleri ve sanatseverlerle son kez buluştu.

"Buraya gelen vatandaşlar sergiyi görünce çok etkileniyorlar"

Sergiyle ilgili bilgi veren Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, "Bu sergi Büşra Yurtseven hocamızın hazırlamış olduğu bir sergidir. Hocamız eserlerinde Gaziantep'in önemli coğrafi işaretli eserlerini yapmış. Büşra hocamız bu eseri yaparken 30 ağustosta vefat etti. Bizde hocamıza Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyoruz. Buraya gelen vatandaşlar sergiyi görünce çok etkileniyorlar. Duygusal anlar yaşanıyor" dedi.