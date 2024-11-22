Bütçe Görüşmeleri Tarihleri Değişti - Son Dakika
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Bütçe Görüşmeleri Tarihleri Değişti

Bütçe Görüşmeleri Tarihleri Değişti

Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçe görüşmesi 26 Kasım'a, Ulaştırma Bakanlığı'nınki 25 Kasım'a alındı.

22.11.2024 11:07
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(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu takviminde değişikliğe gidildi. Milli Savunma Bakanlığının bütçe görüşmeleri bir gün ertelenerek 26 Kasım'a alındı. 25 Kasım'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesi görüşülecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun takvimine göre Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri 25 Kasım'da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri ise 26 Kasım'da görüşülecekti. Takvimdeki değişiklik sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 26 Kasım'da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 25 Kasım'da komisyonda bakanlıklarının bütçesini sunacağı öğrenildi.

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet törenin ardından yeni mezun teğmenler, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atmış ve kılıç çatarak and içmişti. Milli Savunma Bakanı Güler, bu seremoninin ardından disiplinsizlik gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen teğmenlerin dosyasının kurulda 25 Kasım'da görüşüleceğini açıkamıştı.

Kaynak: ANKA

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Savunma Bakanlığı, ulaştırma bakanlığı, Politika, Savunma, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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