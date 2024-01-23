Büyük Menderes Nehri\'ndeki atıklar tarihi köprüyü tehdit ediyor

EKOSİSTEMİ Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Büyük Menderes Nehri'nin yukarı havzalardan taşıdığı atıkların, 'taş köprü' olarak bilinen tarihi Sarıkemer Köprüsü'nün kemerlerinde biriktiğini söyledi. Atıkların temizlenmezse, köprüyü aşıp Ege Denizi'ne ulaşacağını belirten Sürücü, "Köprünün yıkılma tehlikesi de var. Köprü yıkılırsa herkes rahatlayacak. Böylece çöpleri tutacak bir engel de kalmayacak, bir an önce önlem alınmalı" diye konuştu.

Aydın'ın Söke ilçesinde sağanağın neden olduğu sel sularının yukarı havzalardan Büyük Menderes Nehri'ne taşıdığı hayvan ölüleri, ağaç kütükleri, çöpler ve çeşitli atıklar, Sarıkemer'deki 700 yıllık geçmişe sahip tarihi Sarıkemer Köprüsü'nde birikiyor. Biriken atıkların köprüye baskı yapıp, kemerlerini tıkadığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu nedenle köprüden su geçişi engelleniyor. Yağmurlar nedeniyle Menderes'in suları yükselmiş durumda. Köprünün kemerlerinin tıkalı olması nedeniyle geçemeyen su, köprüye baskıyı daha da artırıyor. Biriken atıklar temizlenmezse, köprünün yıkılma tehlikesi de var. Sular yükseldikçe ağaç kütükleri ve çöpler köprünün üzerinden aşarak doğrudan Ege Denizi'ne ulaşacak" dedi.

Su ve atıkların köprünün üzerinden geçmesi nedeniyle Sarıkemer'in iki yakasında yaşayanların, tehlikeli olduğundan köprüyü kullanmaktan çekindiğini de belirten Sürücü, "Sarıkemer'de bulunan tarihi taş köprünün sorununa kimsenin sahip çıkmıyor. Taş köprü yıkılırsa herkes rahatlayacak. Böylece çöpleri tutacak bir engel de kalmayacak" diyerek, bir an önce soruna çözüm bulunmasını istedi.

'YÜZER BARİYER SİSTEMİ NİÇİN TAKILMIYOR'

EKODOSD tarafından ilgili kuruma 20 gün önce müracaat edildiğini belirten Sürücü, "Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, temizlik çalışması için izin vermesine rağmen bu konuda hiçbir çalışma ne yazık ki yok. Tarihi köprü yıkılırsa herkes rahatlayacak. Çünkü çöpleri tutacak bir engel kalmayacak. Tüm atıklar Ege Denizi'ne transit gidecek. Denizlerin kirlenmesini önlemek maksadıyla yapılan DSİ 21'inci Bölge Müdürlüğü'ne ait hareketli yüzer bariyer sistemi arızalı olduğu gerekçesiyle yıllardır Söke Regülatörü'nde karada bekletiliyor. Tonlarca belki de kamyonlar dolusu çöp birikmeye devam ediyor. Buradaki çöpler ve hayvan ölüleri hem halk sağlığını hem de nehirdeki biyolojik çeşitliliği olumsuz etkiliyor. Taş köprüye takılması halinde hem köprüyü yıkılmaktan kurtaracak hem de tonlarca çöpün denize gitmesini önleyecek hareketli yüzer bariyer sistemi tamir edilerek niçin takılmıyor?" diye konuştu.

KEMAL SUNAL'IN FİLMİNE DE MEKAN OLMUŞ

Sürücü, 1956 yılında Sarıkemer'e gelin gelen Emine Tuna'yla yaşadıkları diyaloğa da değinerek, "Emine Hanım, Sarıkemer'e geldiğinde Menderes'in suyunu hem içiyor hem de çayını demleyip, yemeklerini yapıyormuş. Çamaşırlarını da buradan aldığı suyla yıkıyormuş. Kemal Sunal'ın İnatçı filminin çekildiği kahvenin sahiplerinden olan Emine Tuna, Sarıkemer Köprüsü'nde de sahneleri olan filmin çevrildiği yıllarda bile Menderes'in temiz olduğunu belirtip, bugünkü içler acısı durumuna çok üzüldüğünü söylüyor" dedi. (DHA)