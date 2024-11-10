Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz...15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Saat 09.05'te Trafik Durdu

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Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'un ebediyeti intikalinin 86'ncı yılında İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde saat 09.05'te polisin "saygı duruşu" komutuyla köprüde görev yapan polisler ve araçlarından inen vatandaşlar saygı duruşundu bulundu.

Yağmurlu bir güne uyanan İstanbul'da vatandaşlar, Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 86'ncı yılında saat 09.05'te Ata'yı andı. 15 Temmuz Şehitler Küprüsü'nin girişinde saat 09.05'i gösterdiğinde polisin "saygı duruşu" komutuyla köprüde görev yapan trafik ve özel harekat ekipleri saygı duruşunda bulundu. Aynı anda köpründen geçen vatandaşlar da araçlarından indi ve saygı duruşuna katıldı.