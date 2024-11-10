Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz...15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Saat 09.05'te Trafik Durdu - Son Dakika
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Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz...15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Saat 09.05'te Trafik Durdu

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'un ebediyeti intikalinin 86'ncı yılında İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde saat 09.05'te polisin "saygı duruşu" komutuyla köprüde görev yapan polisler ve araçlarından inen vatandaşlar saygı duruşundu bulundu.

10.11.2024 10:03
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Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'un ebediyeti intikalinin 86'ncı yılında İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde saat 09.05'te polisin "saygı duruşu" komutuyla köprüde görev yapan polisler ve araçlarından inen vatandaşlar saygı duruşundu bulundu.

Yağmurlu bir güne uyanan İstanbul'da vatandaşlar, Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 86'ncı yılında saat 09.05'te Ata'yı andı. 15 Temmuz Şehitler Küprüsü'nin girişinde saat 09.05'i gösterdiğinde polisin "saygı duruşu" komutuyla köprüde görev yapan trafik ve özel harekat ekipleri  saygı duruşunda bulundu. Aynı anda köpründen geçen vatandaşlar da araçlarından indi ve saygı duruşuna katıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz...15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Saat 09.05'te Trafik Durdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz...15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Saat 09.05'te Trafik Durdu - Son Dakika
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