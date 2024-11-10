(ESKİŞEHİR)- Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılında Eskişehir'deanma töreni düzenlendi.
Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılı dolayısıyla Eskişehir'de anma töreni düzenlendi. Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, 09.05'te siren sesleriyle iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte bayraklar yarıya indirildi.
Anma törenine; Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Evren Olcay, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Atatürk'ün 86. Yıl Dönümü Anma Töreni - Son Dakika
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