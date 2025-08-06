Büyük Set Resifi'nde Rekor Mercan Kaybı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Büyük Set Resifi'nde Rekor Mercan Kaybı

06.08.2025 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz sıcaklıklarındaki artış, Avustralya'daki mercan örtüsünde rekor azalmalara yol açtı.

Avustralya'nın kuzeydoğu sahili boyunca uzanan Büyük Set Resifi'ni kaplayan mercan örtüsünde, deniz yüzeyi sıcaklığındaki artışın yol açtığı kitlesel mercan ağarması nedeniyle rekor seviyede azalma yaşandığı tespit edildi.

Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü (AIMS), 2024'te meydana gelen kitlesel mercan ağarması ve tropikal fırtınaların mercan örtüsüne etkisinin ele alındığı "Uzun Vadeli Takip Programı: 2024-2025 Mercan Resifi Durumu Yıllık Özeti" başlıklı raporu yayımladı.

Ağustos 2024 ila Mayıs 2025 tarihlerinde 124 mercan resifinin sağlığının incelendiği raporda, mercan popülasyonunda gözlemlenen düşüş ve tahribatın ana nedeninin, iklim değişikliğinin tetiklediği deniz suyu ısınması ve El Nino hava olayları olduğu sonucuna varıldı.

Raporda, geçen yıl mercanlarda meydana gelen ağarmanın, şimdiye kadar kayıtlara geçen en geniş alana yayıldığı ve mercan örtüsündeki kaybın, 39 yıllık takip çalışmaları kapsamında bir yıl içinde görülen en büyük düşüş olduğu belirtildi.

Avustralya'nın batı kıyısındaki ikinci en büyük resif Ningaloo'da da tekrarlayan ağarmalar yaşandığı aktarılan raporda, bu yıl tarihte ilk kez her iki büyük resifin aynı anda ağardığı kaydedildi.

Raporda, mercan popülasyonunun toparlanma hızının yetersiz kalabileceği ve bunun da resifin ekosisteminde ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Dünyanın "en büyük yaşayan yapısı" olarak tanımlanan 2 bin 300 kilometrelik Büyük Set Resifi, çok çeşitli deniz canlısına ev sahipliği yapıyor.

Büyük Set Resifi'ni kaplayan mercanlar, okyanus ekosisteminin temel taşlarından biri olarak gezegen için hayati öneme sahip.

"Denizin mimarı" olarak da adlandırılan mercanlar, deniz canlılarının yaklaşık yüzde 25'ine ev sahipliği yapan dev yapıları oluşturuyor.

Ancak tekrarlayan ağarma olayları, canlı renklerle kaplı mercan alanlarını hızla beyaza çeviriyor.

Kaynak: AA

Avustralya, Güncel, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Set Resifi'nde Rekor Mercan Kaybı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi
Dünya yıldızı geliyor Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi transfer çalımı Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı
Xabi Alonso’nun Arda Güler kararı Real Madrid’i karıştırdı Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı
Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası Temmuzda değer kaybetti Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası Temmuzda değer kaybetti
Yeni evli çifti kaza ayırdı Yeni evli çifti kaza ayırdı
Balkondaki tartışma kanlı bitti: 2 ölü Balkondaki tartışma kanlı bitti: 2 ölü
Odunluk olarak kullanılan yapı 6 asırlık ibadethane çıktı Odunluk olarak kullanılan yapı 6 asırlık ibadethane çıktı
İspanya’da aşırı sıcaklar 1060 can aldı İspanya'da aşırı sıcaklar 1060 can aldı

13:12
Çetenin sır küpü “Müptezel“ her önüne gelene sahte diploma dağıtmış
Çetenin sır küpü! "Müptezel" her önüne gelene sahte diploma dağıtmış
12:26
Çalışanları izne çıkaran patron kardeşler fabrikayı boşaltıp ortadan kayboldu
Çalışanları izne çıkaran patron kardeşler fabrikayı boşaltıp ortadan kayboldu
12:05
Dünyayı titreten hastalık ’Et yiyen bakteri virüsü’ Türkiye’de de görüldü ama vaka yok
Dünyayı titreten hastalık! 'Et yiyen bakteri virüsü' Türkiye'de de görüldü ama vaka yok
19:14
Muayeneden geçemeyen otomobilini ateşe verdi
Muayeneden geçemeyen otomobilini ateşe verdi
19:12
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
19:03
DMM, “ÖSYM’nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği“ iddiasını yalanladı
DMM, "ÖSYM'nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği" iddiasını yalanladı
18:23
Ankara’da aç kalan ayı restoranı bastı
Ankara'da aç kalan ayı restoranı bastı
18:19
Kavgayı ayırmak isterken silahla vuruldu
Kavgayı ayırmak isterken silahla vuruldu
17:53
Çanta dolusu Euro, dolar ve altınla sınırda yakalandı
Çanta dolusu Euro, dolar ve altınla sınırda yakalandı
17:45
Fındık alım fiyatı belli oldu
Fındık alım fiyatı belli oldu
17:38
Eski manken Aslı Baş’ın ölümünde beraat kararları bozuldu
Eski manken Aslı Baş'ın ölümünde beraat kararları bozuldu
17:36
Çin’de 7 binden fazla ’chikungunya’ virüsü vakası tespit edildi
Çin'de 7 binden fazla 'chikungunya' virüsü vakası tespit edildi
17:29
İspanya’da aşırı sıcaklar 1060 can aldı
İspanya'da aşırı sıcaklar 1060 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 14:22:31. #7.12#
SON DAKİKA: Büyük Set Resifi'nde Rekor Mercan Kaybı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.