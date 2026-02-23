Büyük Suç Örgütü Davası Başladı - Son Dakika
Büyük Suç Örgütü Davası Başladı

23.02.2026 16:31
Barış Boyun'un liderliğindeki suç örgütüne yönelik davada 304 sanık yargılanıyor, duruşma ertelendi.

Elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı suç örgütüne yönelik 168'i tutuklu 304 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Sanıkların yakınları ise duruşmada izleyici olarak yer aldı.

Jandarma personelince salon ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Duruşma, kimlik tespitleri yapılan bazı tutuklu sanıkların savunmaları alınmasıyla başladı.

Sanıklar, savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları reddedip, beraat ve tahliye talebini mahkemeye iletti.

Bir kısım sanıkların savunmalarının tamamladığı duruşmada diğer sanıklar için kimlik tespiti yapıldı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1121 sayfalık iddianamede, 165 kişi "müşteki", 304 kişi ise "şüpheli" olarak yer alırken, sanıkların müştekilere yönelik 129 eylemi aktarılıyor.

Barış Boyun'un İtalya'da karıştığı suçlara ilişkin Mayıs 2024'ten beri örgütün yöneticileri Bayram Demir, Tolga Gültepe ve Oğuzhan Duyku'yla birlikte bu ülkede tutuklu olduğuna dikkati çekilen iddianamede, Boyun'un cezaevinden örgüte talimat vermeye devam ettiği vurgulanıyor.

İddianamede, suç örgütünün amacının belirsiz sayıda kişiden haksız menfaat sağlamak olduğu, Türkiye'nin en büyük suç örgütü olmak amacıyla karşılarında duran ve faaliyet gösterdikleri alanda yer alan kişi ve gruplara silahlı saldırılarda bulunarak öldürdükleri veya kendi saflarına çektikleri yönünde tespitlere yer veriliyor.

Barış Boyun'un örgütün finans kaynaklarından silah ticaretinin başına ağabeyi Zafer Boyun'u getirdiği belirtilen iddianamede, Zafer Boyun'un yanında bulunan örgüt üyeleriyle başta Beyoğlu bölgesi olmak üzere İstanbul genelinde silah ve mühimmat ticareti yaptığı, bu faaliyetlerinin sadece Türkiye ile sınırlı olmadığı ifade ediliyor.

Türkiye'de örgütün uyuşturucu trafiğini Bahadır Akdağ ve Tolga Gültepe'nin yönettiğinin altı çizilen iddianamede örgütün, karşısında duran, kendileriyle rekabet eden veya uyuşturucu madde ticareti nedeniyle aralarında alacak verecek meselesi gelişen diğer suç örgütlerine karşı husumet besledikleri ve eylem yapmaktan çekinmediklerine işaret ediliyor.

İddianamede, Barış Boyun'un, Avrupa'da birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı Sırp suç örgütü Kavac'ın uyuşturucu pazarında rekabet içerisinde bulunduğu Sırp suç örgütü Skaljari'nin elebaşı Jovan Vukotic'in öldürülmesini Kavac örgütünden taşeron olarak aldığı, 8 Eylül 2022'de Vukotic'in Barış Boyun suç örgütü tarafından öldürüldüğü kaydediliyor.

Örgütün üyelerini 15-20'li yaşlar arasındaki gençlerden seçtiğine dikkati çekilen iddianamede, bu gençlerin bilgisayar oyunlarıyla yetiştikleri, sokak suç şebekelerini anlatan internet tabanlı dizilerden etkilendikleri ve bu dizilerden kendilerine rol model seçtikleri vurgulandı.

Suç örgütü elebaşıları ve yöneticilerinin sosyal medya programlarından paylaştıkları video ile fotoğraflardan meydan okuma ve intikam yeminleri yaptıkları, böylece gençleri etkilemeye çalıştıkları aktarılan iddianamede, sanıklardan Barış Boyun'un "örgüt elebaşı", Taha Kutay Karasoy, Tolga Gültepe, Bayram Demir, Efe Kantık, Gurur Işınçelik, Mehmet Recep Demir, Mert Gültepe, Mirhan Aygün, Batuhan Karaca ve Oğuzhan Duyku'nun "örgüt yöneticisi" olarak yer aldığı, bu sanıkların, tüm sanıkların işlediği suçlardan sorumlu olduğu ifade ediliyor.

İddianamede, bu sanıkların "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "silahlı suç örgütüne üye olma", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "hakaret", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme", "resmi belgede sahtecilik", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", "silahla yaralamaya teşebbüs", "nitelikli yağma", "nitelikli yağmaya teşebbüs", "nitelikli yağmaya teşebbüse azmettirme", "nitelikli silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "mala zarar vermeye azmettirme" suçlarından 613 yıldan 2 bin 967 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan değişen oranlarda hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA

Barış Boyun, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Büyük Suç Örgütü Davası Başladı

SON DAKİKA: Büyük Suç Örgütü Davası Başladı - Son Dakika
