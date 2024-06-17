Büyükada'da İETT minibüslerine tepki - Son Dakika
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Büyükada'da İETT minibüslerine tepki

Adalar sakinlerinin tepkisiyle karşılaşan İETT minibüsleri, protesto edildi. Grup üyeleri, minibüslerin çalışmasına engel olmak için toplandı. Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

17.06.2024 18:52
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Adalar sakinlerinin de aralarında bulunduğu grup, İETT'nin Büyükada'ya getirdiği ve cumartesi günü çalışmaya başlayan minibüslere tepkisini sürdürdü.

Grup üyeleri, cumartesi günü hizmete başlayan 10 minibüse tepki göstermek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesini protesto etmek için Büyükada'daki Çınar Meydanı ve İETT Garajı önünde toplandı.

Toplanma sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Minibüslere alkışlarla tepki gösteren gruptakiler, "Ada'da azmanbüs istemiyoruz", "Halk burada İmamoğlu nerede?" sloganları attı.

Bazı Ada sakinleri de minibüslerin önüne geçerek çalışmasına engel olmak istedi.

Bunun üzerine gruptakilere müdahale eden polis ekipleri, mukavemet gösteren ve taşkınlık çıkaran bazı kişileri gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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