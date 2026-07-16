Büyükçekmece Belediyesi Davası… Hasan Akgün İlk Kez Hakim Karşısında - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediyesi Davası… Hasan Akgün İlk Kez Hakim Karşısında

16.07.2026 12:18  Güncelleme: 13:53
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CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de arasında bulunduğu 31 sanığın yargılanmasına İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Savcılık, Akgün için 183 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de arasında bulunduğu 31 ismin yargılanacağı Büyükçekmece Belediyesi Davası'nın ilk duruşması bugün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşma, yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Akgün'ün savunmasıyla başladı.

4 Haziran 2025'te tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de arasında bulunduğu 31 sanığın yargılanmasına bu sabah İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Dosyada Hasan Akgün'ün yanı sıra belediye başkan yardımcıları Nuraydın Sak ve Ömer Kazancı, İmar ve Şehircilik Müdürü Emre Kekeçoğlu ile belediye bürokratları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu toplam 31 sanık yargılanıyor. Sanıklardan 6'sı yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunuyor.

SAVCILIK AKGÜN İÇİN 183 YILA KADAR HAPİS İSTİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Hasan Akgün hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurup yönetme", 11 ayrı "rüşvet alma", 2 ayrı "icbar suretiyle irtikap" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltildi. Savcılık, Akgün'ün toplam 68 yıldan 183 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İddianamede ayrıca belediye başkan yardımcıları Nuraydın Sak ve Ömer Kazancı ile İmar ve Şehircilik Müdürü Emre Kekeçoğlu'nun yanı sıra çok sayıda iş insanı ve belediyeyle bağlantılı isim hakkında da çeşitli suçlamalar yer alıyor.

AKGÜN SAVUNMA YAPIYOR

Bugünkü ilk duruşma Hasan Akgün'ün savunmasıyla devam ediyor.

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Büyükçekmece, Hasan Akgün, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece Belediyesi Davası… Hasan Akgün İlk Kez Hakim Karşısında - Son Dakika

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