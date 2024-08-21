Üstelik hepsi çocuk! Kızlı erkekli grup, aralarına aldıkları kişiyi bayıltana kadar dövdü - Son Dakika
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Üstelik hepsi çocuk! Kızlı erkekli grup, aralarına aldıkları kişiyi bayıltana kadar dövdü

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Büyükçekmece'de yaşları 12 ila 17 arasında değişen 8 çocuk, 16 yaşındaki bir çocuğu tekme tokat dövdü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

21.08.2024 21:46
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Büyükçekmece'de bir çocuğun darbedildiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yapılan çalışmada, 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüpheliler arasında 12 ila 17 yaşları arasında değişen kişiler bulunuyor.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU TEKME TOKAT DÖVDÜLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir çocuğun kalabalık bir grup tarafından darbedildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, olayın Büyükçekmece'de yaşandığını, darbedilen çocuğun da 16 yaşındaki M.A.Z. olduğunu belirledi.

6'SI TUTUKLANDI

Çocuğu darbedenlerin kimliklerini tespit eden polis, yaşları 12 ila 17 arasında değişen B.Ç, M.T, R.E.K, N.N.K, M.Ç, B.M.D, B.G.D. ve H.E.K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilen şüphelilerden B.G.D. savcı tarafından salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen 7 şüpheliden B.Ç, M.T, R.E.K, N.N.K, M.Ç ve H.E.K. "kasten yaralama" suçundan tutuklandı, B.M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üstelik hepsi çocuk! Kızlı erkekli grup, aralarına aldıkları kişiyi bayıltana kadar dövdü
Kaynak: AA

Büyükçekmece, 3-sayfa, Çocuk, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üstelik hepsi çocuk! Kızlı erkekli grup, aralarına aldıkları kişiyi bayıltana kadar dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Yunuss Bayern: Yazık şu çocuklara . Ana babadan örnek ala ala ne hallere düştüler. Yakında ellerine silah da verirler 73 1 Yanıtla
  • Serkan Basar: Z Kuşağı ?? Yeminlen söylüyorum işimiz bu kuşağa kaldıysa tası tarağı toplayın 40 2 Yanıtla
  • Nurettin ÇELİKBAĞ: Z kuşağı diye bunları yönlendiriyorlar, beyler bom boş bir nesil berbat bir gelecek biI bekliyor.. 32 1 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Hepsine 60 ay Hapis cezası verilsin de akılları başlarına gelsin umarımmmm 20 1 Yanıtla
  • Mehmet Bodur: yazik aslinda 16a dusecek 18 yasinda ceza aliyir 16ya dussun bak bakalim suc isliyeceklermi 16 0 Yanıtla
  • Hakan İpbuker: Gençliğin durumu hiç iç açıcı değil. Hergün bir olay 114 15 yaşında uyuşturucu , alkol intihar, Eğitim 12 yıl oldu güya okullar uzadıkça çocuklar bozulmaya başladı. Allah sonumuzu hayır etsin 12 0 Yanıtla
  • Mesut Yıldız: Bu nasıl bir kuşak böyle ya ülke bunlaramı emanet olacak bizden sonra ? Eyy anne babalar böylemi yetiştirdiniz bunları ? 11 0 Yanıtla
  • hüseyin güner: 3 harfli isimler Arap galiba 5 5 Yanıtla
  • Vatanperver adam: bırakın bırakın on kapıdan girenler arkadan yemeden çıkıyor adalietin bumu dünya 1 0 Yanıtla

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