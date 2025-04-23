Büyükçekmece'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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Büyükçekmece'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, renkli etkinliklerle kutlandı. Belediye Başkanı Hasan Akgün, bayramın önemine vurgu yaparak çocuklara duyduğu güveni ifade etti. Kortej yürüyüşü ve çeşitli gösterilerle kutlamalar gerçekleştirildi.

23.04.2025 10:28  Güncelleme: 11:17
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(İSTANBUL)- Büyükçekmece'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, etkinliklerle kutlandı. Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Bugün geleceğimizin istikbali, Cumhuriyet'imizi koruyacak, Cumhuriyet'imizi demokrasiyle taçlandıracak çocuklarımız için çok önemli bir gün. Çünkü dünyada bu şekilde çocuklara armağan edilmiş bir başka bayram yok. Tüm dünya çocuklarının, ülkemizin, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenledi. Her yaştan vatandaşın ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı 23 Nisan kortej yürüyüşü, renkli ve unutulmaz görüntülere sahne oldu. Kortej yürüyüşünün ardından tarihin ve bağımsızlık mücadelesinin izlerini taşıyan Ulusal Bağımsızlık ve Kuruluş Müzesi'nin önünde kutlamalar devam etti. Çocukların şiir dinletileri ve halk oyunları gösterileri izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

"Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun"

Kortejde çocuklara eşlik eden Belediye Başkanı Hasan Akgün, 23 Nisan'ı kutlayarak, şunları söyledi:

"Bugün 23 Nisan. Tam 105 yıl oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin atıldığı 23 Nisan 1920 Birinci Meclis'in açıldığı gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, önce Birinci Meclis'i açıyor. Arkasından da Kurtuluş Savaşı'na başlıyor. Çünkü önce vatandaşları temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, arkasından İstiklal Mücadelesi. Gazi Meclis unvanını alan Birinci Meclis, Atatürk'ü Kurtuluş Savaşı'nda görevlendiriyor. Muhteşem bir tarih. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmış olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın bu sene 105'incisini kutluyoruz. Şu anda Büyükçekmece'de ikinci bir kopyası, bire bir aynı ölçüde Büyükçekmece'de yapılmış olan Birinci Meclis binasının önünde bu bayramı yapıyoruz. Bugün geleceğimizin istikbali, Cumhuriyet'imizi koruyacak, Cumhuriyet'imizi demokrasiyle taçlandıracak çocuklarımız için çok önemli bir gün. Çünkü dünyada bu şekilde çocuklara armağan edilmiş bir başka bayram yok. Tüm dünya çocuklarının, ülkemizin, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun."

Kutlamalara katılan çocuklar ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Cengizhan Ahmet Cengiz: "Ata'mıza bu güzel bayramı bize hediye ettiği için ona çok teşekkür ediyorum. Ata'mızı minnetle anıyoruz. Tüm genç arkadaşlarımın, çocuk arkadaşlarımın buradan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Ata'mıza büyük bir minnet borçluyuz. Ata'mızı bu güzel bayramda andığımız için kendimiz ve arkadaşlarımız adına çok onur duyuyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Onurluyuz, gururluyuz."

-Duru Belis Altunbaş: "Burada olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Atatürk'ün yolunda ilerlemeye çalışıyoruz ve bunu çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

-Belis Berra Özdemir: "Bugün 23 Nisan. Çok mutluyuz, neşeliyiz. Atatürk bize armağan etti. Tüm çocukların 23 Nisan'ı kutlu olsun."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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