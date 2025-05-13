Büyükçekmece'de 3.8 Büyüklüğünde Deprem

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında saat 07.18'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6,84 kilometre derinlikteki deprem, İstanbul'da da hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.