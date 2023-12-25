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Büyükçekmece'de trafikte tartışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de trafikte tartışan şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece'de yaşanan trafik kazası sonrası tartıştığı kişiye hakaret eden ve aracına zarar veren şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli B.Ç'nin müştekiye hakaret ettiği ve aracına zarar verdiği tespit edildi. Zanlı, 'mala zarar verme' ve 'hakaret' suçlamalarıyla tutuklandı.

Büyükçekmece\'de trafikte tartışan şüpheli tutuklandı
25.12.2023 - 20:09,
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Büyükçekmece'de trafikte tartıştığı kişiye hakaret ederek aracına zarar veren şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Aralık'ta, Hürriyet Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi'ndeki maddi hasarlı trafik kazası sonrası yaşanan tartışma üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli B.Ç'nin (30) müştekiye hakaret ettiğini ve aracına zarar verdiğini belirledi. B.Ç, polis tarafından yakalandı.

Zanlı B.Ç, "mala zarar verme" ve "hakaret" iddiasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Büyükçekmece, Hürriyet, Güvenlik, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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