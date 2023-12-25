Büyükçekmece\'de trafikte tartışan şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece'de trafikte tartıştığı kişiye hakaret ederek aracına zarar veren şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Aralık'ta, Hürriyet Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi'ndeki maddi hasarlı trafik kazası sonrası yaşanan tartışma üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli B.Ç'nin (30) müştekiye hakaret ettiğini ve aracına zarar verdiğini belirledi. B.Ç, polis tarafından yakalandı.

Zanlı B.Ç, "mala zarar verme" ve "hakaret" iddiasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.