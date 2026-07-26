Büyükçekmece Festivali\'nde Üç Sergi Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında hazırlanan üç farklı sergi sanatseverlerle buluştu.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde kapılarını açan etkinlikler kapsamında küratörlüğünü Seher Danişoğlu'nun üstlendiği "Dünya Kostümleri Sergisi", "Üstün Gürtuna Folklorik Bebek Koleksiyonu Sergisi" ve "Dünden Bugüne Festival Fotoğrafları Sergisi" izlenime sunuldu.

Koleksiyoner Üstün Gürtuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 kıtadan topladığı bebekleri festival kapsamında ziyarete açılan folklorik bebek koleksiyonu sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunduğunu kaydetti.

Her yıl farklı bir seçkiyle sanatseverlerin karşısına çıktığını belirten Gürtuna "Bu sene folklorik bebek sergisini istediler, ben de bu eserleri getirdim. Bana beş kıtayı görmek nasip oldu ve bu kıtalardan bebek topladım. Koleksiyonumda toplam 78 eser bulunuyor ancak alan kısıtlı olduğu için burada yaklaşık 40 tanesini sergiliyoruz. Ziyaretçilerimiz çeşitli kültürlere ait bu bebekleri inceleme fırsatı bulacak." dedi.

Sergide yer alan diğer detaylara da değinen Gürtuna, alanda bulunan Türk kostümlerinin bir kısmının, kendisi tarafından belediyenin Dünya Kostümleri Müzesi'ne hediye edilen parçalardan oluştuğunu ifade etti.

"Bizdeki kostüm zenginliği kimsede yok"

Festivaldeki yabancı misafirlerin yöresel kıyafetleri ile Türk kostümlerini de karşılaştıran Gürtuna, şöyle devam etti:

"Yabancıların kostümleriyle bizimkiler arasında büyük farklılıklar var. Bizim kostümlerimiz hiçbirine benzemiyor. Bizdeki kostüm zenginliği kimsede yok, bunu açıkça söyleyebilirim. Türkiye'ye ait yöresel kostümlerle yabancılarınki bazı yönlerden benziyor gibi görünse de kesinlikle aynısı değil, bayağı farklı."

Ziyaretçilerin sergi alanında sadece folklorik bebekleri değil, çeşitli yöresel kostümleri ve geçmiş yıllara ait festival fotoğraflarını da görebileceğini dile getiren Gürtuna, "Ayrıca festival alanında hem Türk hem de yabancı konukların açtığı, birbirinden orijinal ve güzel sergiler var. Vatandaşlarımızın o sergilere de gelmesini, o alanları gezmesini tavsiye ederim." şeklinde konuştu.

Dünya Kostümleri Sergisi'nde, Türkiye'nin farklı yörelerini temsil eden 8 çift geleneksel kostüm ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Alanda, festivale yarışmak üzere gelen misafir halk oyunları ekiplerine ait geleneksel kıyafetler de sergileniyor. Peru'dan Şili'ye uzanan geniş bir coğrafyaya ait kız ve erkek kostümleri, yöresel detaylarıyla tanıtılıyor.

Dünden Bugüne Festival Fotoğrafları Sergisi'nde ise festivalin tarihini ve kültürel birikimini belgeleyen eski fotoğraflar aracılığıyla etkinliğin görsel arşivi ziyaretçilerle buluşturuluyor.

Sergiler 1 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacak.