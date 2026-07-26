Büyükçekmece Festivali'nde Üç Sergi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükçekmece Festivali'nde Üç Sergi Açıldı

Büyükçekmece Festivali\'nde Üç Sergi Açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde üç farklı sergi sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında hazırlanan üç farklı sergi sanatseverlerle buluştu.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde kapılarını açan etkinlikler kapsamında küratörlüğünü Seher Danişoğlu'nun üstlendiği "Dünya Kostümleri Sergisi", "Üstün Gürtuna Folklorik Bebek Koleksiyonu Sergisi" ve "Dünden Bugüne Festival Fotoğrafları Sergisi" izlenime sunuldu.

Koleksiyoner Üstün Gürtuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 kıtadan topladığı bebekleri festival kapsamında ziyarete açılan folklorik bebek koleksiyonu sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunduğunu kaydetti.

Her yıl farklı bir seçkiyle sanatseverlerin karşısına çıktığını belirten Gürtuna "Bu sene folklorik bebek sergisini istediler, ben de bu eserleri getirdim. Bana beş kıtayı görmek nasip oldu ve bu kıtalardan bebek topladım. Koleksiyonumda toplam 78 eser bulunuyor ancak alan kısıtlı olduğu için burada yaklaşık 40 tanesini sergiliyoruz. Ziyaretçilerimiz çeşitli kültürlere ait bu bebekleri inceleme fırsatı bulacak." dedi.

Sergide yer alan diğer detaylara da değinen Gürtuna, alanda bulunan Türk kostümlerinin bir kısmının, kendisi tarafından belediyenin Dünya Kostümleri Müzesi'ne hediye edilen parçalardan oluştuğunu ifade etti.

"Bizdeki kostüm zenginliği kimsede yok"

Festivaldeki yabancı misafirlerin yöresel kıyafetleri ile Türk kostümlerini de karşılaştıran Gürtuna, şöyle devam etti:

"Yabancıların kostümleriyle bizimkiler arasında büyük farklılıklar var. Bizim kostümlerimiz hiçbirine benzemiyor. Bizdeki kostüm zenginliği kimsede yok, bunu açıkça söyleyebilirim. Türkiye'ye ait yöresel kostümlerle yabancılarınki bazı yönlerden benziyor gibi görünse de kesinlikle aynısı değil, bayağı farklı."

Ziyaretçilerin sergi alanında sadece folklorik bebekleri değil, çeşitli yöresel kostümleri ve geçmiş yıllara ait festival fotoğraflarını da görebileceğini dile getiren Gürtuna, "Ayrıca festival alanında hem Türk hem de yabancı konukların açtığı, birbirinden orijinal ve güzel sergiler var. Vatandaşlarımızın o sergilere de gelmesini, o alanları gezmesini tavsiye ederim." şeklinde konuştu.

Dünya Kostümleri Sergisi'nde, Türkiye'nin farklı yörelerini temsil eden 8 çift geleneksel kostüm ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Alanda, festivale yarışmak üzere gelen misafir halk oyunları ekiplerine ait geleneksel kıyafetler de sergileniyor. Peru'dan Şili'ye uzanan geniş bir coğrafyaya ait kız ve erkek kostümleri, yöresel detaylarıyla tanıtılıyor.

Dünden Bugüne Festival Fotoğrafları Sergisi'nde ise festivalin tarihini ve kültürel birikimini belgeleyen eski fotoğraflar aracılığıyla etkinliğin görsel arşivi ziyaretçilerle buluşturuluyor.

Sergiler 1 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

Büyükçekmece Kültür Ve Sanat Festivali, Büyükçekmece, Etkinlik, Festival, İstanbul, Ağustos, Güncel, Kültür, Bebek, Dünya, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece Festivali'nde Üç Sergi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı
Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor Başvuran parasını alıyor Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor
İnternet alışverişlerinde yeni dönem Artık zorunlu, 1 Ağustos’ta başlıyor İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor
9 yıldır atıl haldeki Riva’daki otel yıkılıyor Yerine ne yapılacağı belli oldu 9 yıldır atıl haldeki Riva'daki otel yıkılıyor! Yerine ne yapılacağı belli oldu
Elektrik kesintisini fırsata çevirdi: Çalıştığı kuyumcudan 300 tam altın çalan şüpheli yakalandı Elektrik kesintisini fırsata çevirdi: Çalıştığı kuyumcudan 300 tam altın çalan şüpheli yakalandı
Muharrem İnce’nin planı tıkır tıkır işliyor Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor

21:54
Batman’da mezarlıkta silahlı saldırı: Baba, oğlu ve yeğeni öldü
Batman'da mezarlıkta silahlı saldırı: Baba, oğlu ve yeğeni öldü
21:36
Şampiyonluk sonrası Sibel Arna’dan sitem dolu paylaşım: Tek bir korna sesi bile yok
Şampiyonluk sonrası Sibel Arna'dan sitem dolu paylaşım: Tek bir korna sesi bile yok
21:06
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan CHP’nin rozet törenine ’figüran taşındı’ iddiasına soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP'nin rozet törenine 'figüran taşındı' iddiasına soruşturma
20:43
Sosyal medyada ’İzlenme’ uğruna bir yaşam daha karardı
Sosyal medyada 'İzlenme' uğruna bir yaşam daha karardı
18:37
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu
18:34
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 22:27:15. #7.13#
SON DAKİKA: Büyükçekmece Festivali'nde Üç Sergi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.