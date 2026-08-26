D-100'de korkunç anlar! Karşıya geçerken peş peşe iki araç çarptı - Son Dakika
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D-100'de korkunç anlar! Karşıya geçerken peş peşe iki araç çarptı

D-100\'de korkunç anlar! Karşıya geçerken peş peşe iki araç çarptı
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İstanbul Büyükçekmece'de D-100 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan 42 yaşındaki Dilber K.'ya peş peşe iki otomobil çarptı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan K, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan iki otomobilin sürücüsü ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Büyükçekmece'de feci kaza, D-100 kara yolu Ankara istikametinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yaya geçidinin bulunmadığı noktada yolun karşısına geçmeye çalışan Dilber K.'ya (42) peş peşe iki otomobil çarptı.

Edinilen bilgilere göre talihsiz kadın, D-100 kara yolunda karşıya geçmeye çalıştığı sırada araçların geldiği yönde ilerlemeye başladı. Bu sırada meydana gelen kaza, 42 yaşındaki kadının hayatına mal oldu.

ÖNCE BİR OTOMOBİL ÇARPTI

Yolun karşısına geçmeye çalışan Dilber K.'ya ilk olarak F.K. (26) idaresindeki 34 KUJ 038 plakalı otomobil çarptı.

İlk çarpmanın hemen ardından aynı yönde ilerleyen N.A. (31) yönetimindeki 34 KA 9416 plakalı otomobil de K.'ya çarptı.

Peş peşe iki aracın çarptığı talihsiz kadın ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri olay yerine ulaşarak yaralı Dilber K.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansa alınan 42 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz kadının sağlık durumunun ağır olduğu belirlenirken, hastanede tedavi altına alındı.

Doktorların Dilber K.'yu hayatta tutmak için yaptığı müdahaleler sonuç vermedi. K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

3. Sayfa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel D-100'de korkunç anlar! Karşıya geçerken peş peşe iki araç çarptı - Son Dakika

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