Büyükelçi Akgün, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

13.02.2026 13:21
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, AA'nın 2025 Yılın Kareleri oylamasında fotoğrafları inceledi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akgün, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" karesini seçen Akgün, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafından yana seçim yaptı."

Akgün, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" karesini oylarken, "Spor" kategorisinde tercihini Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğrafından yana kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana" fotoğrafına oy veren Akgün, "Günlük Hayat" kategorisinde Ümmü Nisan Kandilcioğlu'nun "Başka bir dünya" karesini seçti."

Akgün, insanı ön plana çıkaran fotoğrafları özellikle çok beğendiğini, tercih yapmakta zorlandığını söyledi.

AA'nın fotoğrafçılık geleneğinin çok güçlü birikimi yansıttığını vurgulayan Akgün, "Anadolu Ajansı, Gazze başta olmak üzere 2025'te yaşanan insani hikayeleri dünyaya tanıtmak adına büyük işler başardı." dedi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Birol Akgün, Türkiye, Güncel, Bakü, Son Dakika

