Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Amerika Birleşik Devletleri, Gine, Şili, Vietnam, Guetamala, Bulgaristan, Kosta Rika, Sri Lanka ve Ekvator Ginesi'ne yeni büyükelçiler atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'ne Sedat Önal, Gine Büyükelçiliği'ne Rifat Cem Örnekol, Şili Büyükelçiliği'ne Ahmet İhsan Kızıltan, Vietnam Büyükelçiliği'ne Korhan Kemik, Guetamala Büyükelçiliği'ne Beliz Celasin Rende, Bulgaristan Büyükelçiliği'ne Sait Uyanık, Kosta Rika Büyükelçiliği'ne Naciye Gökçen Kaya, Sri Lanka Büyükelçiliği'ne Semih Lütfü Turgut ve Ekvator Ginesi Büyükelçiliği'ne Ahmet Ergin atandı. Ayrıca Birleşmiş Milletler Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız getirildi.
Son Dakika › Güncel › Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de... ABD Büyükelçiliği'ne Sedat Önal Atandı - Son Dakika
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Adapazarı Gişeleri çıkışı mevkiinde meydana gelen yangında, tırın çekicisi tamamen yanarak hurdaya döndü. Dorsede bulunan malzemelerin birçoğu yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebiyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken, inceleme başlatıldı.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki sivil ölümlerini önlemesi ve yardımları artırması gerektiğini belirtti. Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, World Central Kitchen (WCK) adlı yardım kuruluşu çalışanlarının öldürülmesinden duyduğu öfkeyi dile getirdi. ABD'nin İsrail'e verdiği askeri yardımın azaltılması yönünde baskı olduğu belirtiliyor. ABD-İsrail ilişkisinin en önemli unsuru olan silah sevkiyatının etkileneceği ise henüz netlik kazanmadı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir apartmanda yaşayan 4 kişilik aile, gazdan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, aileden 2 kişiyi ayakta tedavi etti. Alpay Ç. ile Cahit Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı değerlendiriliyor.
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