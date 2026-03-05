Büyükelçi Lütem, Lübnan Cumhurbaşkanı ile Görüştü

(ANKARA) - Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği tarafından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem'in, Lübnan Cumhurbaşkanı

Joseph Avn tarafından kabul edildiği bildirildi. Lübnan ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Büyükelçi Lütem, "Türkiye'nin dost ve kardeş Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceğini" teyit etti.