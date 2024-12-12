Büyükelçiler Konferansı\'nda Kültür ve Eğitim Paneli

Güncel

Dışişleri Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen 15. Büyükelçiler Konferansı kapsamında "Kültür ve Eğitim" paneli düzenlendi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 15. Büyükelçiler Konferansı kapsamında "Kültür ve Eğitim" paneli düzenlendiği belirtildi.

Panele, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katıldığı ifade edildi.

Büyükelçiler Konferansı

Türkiye'nin dış politika öncelikleri ve hedeflerinin ele alındığı, güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirildiği ve gelecek dönemde atılacak adımların görüşüldüğü Büyükelçiler Konferansı, Dışişleri Bakanlığının iç planlamalarının yapılması ve Türk dış politikasının uygulanmasında rol oynayan kurum ve kuruluşlarla eş güdüm tesis edilmesi bakımından önemli rol oynuyor.

Büyükelçiler Konferansları, aynı zamanda yurt içinde farklı çevrelerin Türk dış politikası hakkında bilgilendirilmesi işlevini de görüyor, kamu diplomasisi faaliyetlerinin pekiştirilmesine katkıda bulunuyor.