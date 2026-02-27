Büyükgümüş: Siyaset Gelecek İçin Mücadele - Son Dakika
Büyükgümüş: Siyaset Gelecek İçin Mücadele

Büyükgümüş: Siyaset Gelecek İçin Mücadele
27.02.2026 02:51
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Siyaseti sadece belirli görevlere gelmek için bir araç olarak gören bir siyasi hareket olmadık." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Siyaseti sadece belirli görevlere gelmek için bir araç olarak gören bir siyasi hareket olmadık." dedi.

Büyükgümüş, AK Parti Niğde İl Başkanı Hacı Mehmet Eren'i ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından belediyeye ait bir kafede düzenlenen "Teşkilat Buluşması" programına katılan Büyükgümüş, AK Parti'nin vefanın, birlikteliğin, kadirşinaslığın ve adanmışlığın simgesi olduğunu söyledi.

Dava şuuruyla daha güçlü hizmetleri Niğde ile buluşturacaklarını aktaran Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Mücadelemizi ilk günkü aşk ve kararlılıkla hep birlikte sürdüreceğiz. Bu ramazan AK Parti teşkilatları olarak bir başka heyecan ve coşkuyla sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Gündüz vakti kadın kollarımız ev ziyaretleri yapıyor. Gençlik kollarımız iftara 'Beş Kala' programlarında herkes evine yetişme telaşındayken 'ben burada milletimin hizmetinde yer alıyorum' diyerek iftariyelikler dağıtıyor. İftar sofralarında hanelere konuk oluyoruz. Gönül sofralarında aziz milletimizle bir araya geliyoruz. Nerede bir kardeşimizin yardıma ihtiyacı varsa kendini garip hissetmişse orada AK Parti teşkilatından bir kardeşini yanında görmesi için mücadele ediyoruz."

"Milletimiz bizden daha fazla hizmet bekliyor"

Büyükgümüş, gece gündüz demeden Türkiye'de hizmet aşkıyla çalıştıklarını ifade etti.

Dünyadaki tüm mazlumlara umut olan bir parti olduklarını vurgulayan Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimiz bizden daha fazla hizmet bekliyor. Milletimizin ve Türkiye'nin geleceğinin AK Parti'mize ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a dün olduğundan bugün daha fazla ihtiyacı var. İşte dünyanın dört bir yanında her gün bir yenisine şahitlik ettiğimiz skandalları görüyorsunuz değil mi? İnsanlık, özgürlük diyen ve özellikle Türkiye üzerine birtakım hesapları olanların her gün ayrı ayrı deşifre olduğuna şahitlik ediyoruz. Bunların insanlıktan bir nebze dahi olsa nasiplerini almadıklarını, Suriye'de, Libya'da ve bugün Gazze'de kardeşlerimiz adeta bir soykırıma uğrarken görüyor muyuz? İçimiz burkularak görüyoruz. Türkistan'daki kardeşlerimizin çektiği çileye şahit miyiz? Şahidiz." değerlendirmesinde bulundu."

Dünden daha güçlü bir Türkiye'nin olduğunu aktaran Büyükgümüş, bölgede barışın hakim olması için çabaladıklarını dile getirdi.

Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Siyaseti sadece belirli görevlere gelmek için bir araç olarak gören bir siyasi hareket olmadık???????. Biz siyaseti bugün belirli sonuçlar elde etmek için, belirli makamlara gelmek için görenlerden değiliz. Siyaseti yarınları inşa etmek için bugünden kararlılıkla mücadele edeceğimiz kutsal bir vazife olarak görüyoruz."

Kaynak: AA

