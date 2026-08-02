Büyükkılıç Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Büyükkılıç Gençlerle Buluştu

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Kayseri Belediye Başkanı Büyükkılıç, gençlerle Türkiye Yüzyılı vizyonunu konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Teşkilatınca düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Emirgan Kafe'de gerçekleştirilen programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Yiğit Güler ve yönetimi ile Talas, Kocasinan ve Melikgazi ilçe gençlik kolları başkanları katıldı.

Programda gençlerle sohbet eden Büyükkılıç, onların görüş ve önerilerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli gücünün gençler olduğunu belirtti.

Gençlerin enerjisi, üretkenliği ve dinamizminin geleceğe yön vereceğini ifade eden Büyükkılıç, ortak akıl ve istişare kültürüne önem verdiklerini kaydetti.

Büyükkılıç, "Gençlerimizin enerjisi, heyecanı ve ortaya koyduğu vizyon bizlere güç veriyor. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize gençlerimizle omuz omuza yürüyerek ulaşacağız." ifadesini kullandı.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, Etkinlik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükkılıç Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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