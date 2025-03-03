Büyükkılıç Talas'ta İftar ve Teravihde Bir Araya Geldi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesinde iftar ve teravihte vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, ramazanın ikinci gününde Talas Belediyesinin bir restoranda düzenlediği "İkram Sofrası"na konuk oldu. Talas ilçesi sakinleriyle iftarda buluşan Büyükkılıç, vatandaşlarla sohbet etti.

İftar programını değerlendiren Büyükkılıç, misafirperverliklerinden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Büyükkılıç, iftarın ardından teravih namazında Talas Dedeoğlu Camii'nde vatandaşlarla buluştu.

Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ile teravih namazının ardından vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet gerçekleştirdi.

Büyükkılıç'a, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz da eşlik etti.