Büyükler Sonbahar Kupası Kuşadası ayağı başladı, 47 sporcu mücadele ediyor - Son Dakika
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Büyükler Sonbahar Kupası Kuşadası ayağı başladı, 47 sporcu mücadele ediyor

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Büyükler Sonbahar Kupası Kuşadası ayağı başladı, 47 sporcu mücadele ediyor
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Türkiye Tenis Federasyonu takvimindeki Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi-2, Kuşadası Tenis Kulübü'nün ev sahipliğinde başladı. Turnuvada 13 yaş ve üzeri 17 kadın ve 30 erkek olmak üzere 47 sporcu, 6 Kasım'a kadar kupa için mücadele edecek.

(AYDIN) - Kuşadası Tenis Kulübü, Türkiye genelinde dört şehirde düzenlenen "Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi-2" isimli turnuvaya ev sahipliği yapıyor. Turnuvanın Kuşadası ayağında 17 kadın ve 30 erkek olmak üzere toplam 47 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) turnuva takviminde yer alan "Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi-2", Adana, Ankara, Aydın ve Bursa'da düzenleniyor. Organizasyonun Aydın'daki adresi ise Kuşadası Tenis Kulübü oldu. Dün itibarıyla başlayan turnuvada 13 yaş ve üzeri 47 sporcu, 6 Kasım'a kadar kupa kazanmak için korta çıkacak.

KUŞADASI ULUSAL TURNUVALARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan, uluslararası standartlara sahip gece aydınlatmalı 4 tenis kortu ve 1 antrenman kortuyla hizmet veren Kuşadası Tenis Kulübü, ulusal organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Daha önce farklı yaş gruplarına yönelik turnuvaların düzenlendiği tesis, Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi-2 ile Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen sporcuları ağırlıyor. Turnuvanın tamamlanmasının ardından kategorilerinde dereceye giren sporcular belli olacak.

Kaynak: ANKA
Kuşadası6 KasımTürkiyeGüncelTenisSporSon Dakika

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