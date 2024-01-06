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Büyükmandıra'da Balkan geleneği Koleda gecesi düzenlendi - Son Dakika
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Büyükmandıra'da Balkan geleneği Koleda gecesi düzenlendi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, teması 'korkutmak' olan Balkan geleneği 'Koleda' gecesi düzenlendi. Büyükmandıra Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar, yüzlerini boyayıp maske takarak korkutucu sesler çıkardı. Ev sahipleri, maskeli gruba kabak tatlısı ikram etti. Etkinlikte müzik eşliğinde eğlence de yaşandı.

Büyükmandıra\'da Balkan geleneği Koleda gecesi düzenlendi
06.01.2024 - 20:49,
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, teması "korkutmak" olan Balkan geleneği "Koleda" gecesi düzenlendi.

Büyükmandıra Belediyesince düzenlenen etkinliğe katılanlar, belediye önünde yüzlerini boyadı, maske taktı ve omuzlarına beyaz çarşaflar aldı.

Daha sonra meşaleler eşliğinde yürüyüş yapan grup üyeleri, korkutucu sesler çıkardı. Bazıları evlerin ve iş yerlerinin kapılarına giderek vatandaşları korkuttu. Ev sahipleri, maskeli gruba kabak tatlısı ikram etti.

Kültür Park'a kadar yürüyen grup üyeleri, burada yakılan ateşin etrafında toplandı.

Daha sonra belde sakinlerinin yaptığı kabak tatlısı konuklara ikram edildi. Katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi.

Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneklerine sahip çıktıklarını söyledi.

Koleda'nın Balkan geleneği olduğunu ifade eden Çölgeçen, bu gecenin 6 yıldır kutlandığını dile getirdi.

Vatandaşlardan Belkız Pala da bu gecenin bölge halkı için özel olduğunu kaydetti.

Bu gece için her evde kabak tatlısı yapıldığını anlatan Pala, "Bu gelenek çok eski. Öcüleri, böcüleri korkutuyoruz, bir sene rahat edelim diye. Biz annem ve anneannemden bu geleneği öğrendik. Bu gece biz de kabak tatlısı yaptık ve evimize gelenlere ikramda bulunuyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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