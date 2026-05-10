Büyüknohutçu Çifti 9. Yılda Anıldı

10.05.2026 12:40
Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu, cinayetlerinin 9. yılında anıldı; azmettiriciler yargılanmadı.

ANTALYA'da mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi Büyüknohutçu ile eşi Aysin Büyüknohutçu, öldürülmelerinin 9'uncu yılında mezarları başında anıldı. Anmada konuşan çevreciler, cinayetin azmettiricilerinin yargılanmadığını savundu.

Finike ilçesi Gökçeyaka Mahallesi Kızılcık Yaylası Adala mevkisindeki dağ evinde yaşayan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çifti, 9 Mayıs 2017'de evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından gözaltına alınan şüpheli Ali Yamuç, olaydan bir gün sonra yakalanarak Elmalı Cezaevi'ne gönderildi. Daha sonra Alanya L Tipi Cezaevi'ne sevk edilen Yamuç'un, 20 Eylül 2017'de cezaevinde yaşamını yitirdiği açıklandı. Ölüm olayı kayıtlara intihar olarak geçti.

'AZMETTİRİCİLER YARGILANMADI'

Sedir ve kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alandaki mermer ocaklarına karşı yürüttükleri mücadeleyle tanınan çift, ölümlerinin 9'uncu yılında mezarları başında anıldı. Andızlı Mezarlığındaki törene çiftin kızları, yakınları ve çevreciler katıldı. Anma töreninde konuşan aktivist Erol Malçok, Büyüknohutçu çiftinin çevre mücadelesi nedeniyle hedef alındığını kaydetti. Malçok, "Tüm canlı yaşamını mahveden taş ve mermer ocaklarına karşı mücadele verip bölge insanında ekolojik bilinç oluşturmaya çalışan sevgili Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu, 9 Mayıs 2017'de katledildi. Ölümlerinin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen organize bir cinayet olduğu apaçık belli olan bu olayın azmettiricileri yargılanmadı" dedi.

Cinayetin ardından tutuklanan Ali Yamuç'un suçu para karşılığı işlediğini söylediğini belirten Malçok, "Eşi Fatma Yamuç'un üzerinde bir mermer şirketi sahibine yazılan, '10 gün içerisinde paramız gelmezse görüşürüz, ipleriniz cebimizde' yazılı mektup yakalandı. Bu mektuba ve cinayet delillerini saklamasına dayanarak Fatma Yamuç cinayete iştirak suçundan tutuklandı. Deliller yeterince toplanmadı" diye konuştu. Malçok, Ali Yamuç'un can güvenliği gerekçesiyle Elmalı Cezaevi'nden Alanya L Tipi Cezaevi'ne sevk edildiğini belirterek, "Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı rapora göre Yamuç'un kaldığı koğuşun banyosunun penceresine eşofman lastiğiyle kendini astığı belirtildi. Oldukça şüpheli olan bu ölüm intihar olarak kayıtlara geçti ve dosya kapatıldı" ifadelerini kullandı.

'UMUDUMUZ OLDUKÇA ÇÖZÜME ULAŞIR'

Büyüknohutçu çiftinin kızı Emine Büyüknohutçu ise adalet arayışının sürdüğünü belirterek, "Bugün yine burada kalabalığız. Çok teşekkür ederim. Tunceli Başsavcılığı'nın aldığı bir kararla Gülistan Doku dosyası tekrar açıldı, bu bize büyük bir umut kaynağı oldu. Umudumuz oldukça bu işler çözüme ulaşır. Meseleleri mesele ettikçe çözüme gideceğimizi biliyorum" dedi.

Haber - Kamera: Tunahana KIR/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Cinayet, Güncel, Çevre, Son Dakika

