Bursa'da Ramazanın Bereketi Büyükorhan'da da Paylaşıldı

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede düzenlediği iftar programları kapsamında Büyükorhan'da da vatandaşları aynı sofrada buluşturdu. Büyükorhan Kapalı Spor Salonu'ndaki programa katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in selamlarını ileterek Büyükorhan'da yatırımların süreceğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhanlıları da aynı sofra etrafında buluşturdu. Büyükorhan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programa; Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Büyükşehir iştiraklerinin yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Programda akşam ezanıyla birlikte vatandaşlar oruçlarını açtı.

"Büyükorhan'a yatırımlarımızı sürdüreceğiz"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, konuşmasına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in selamlarını ileterek başladı. Ramazan ayının birlik beraberlik, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu belirten Saldız, aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bundan sonra da Büyükorhan'a yatırımlarını sürdüreceğini dile getirdi.

CHP Büyükorhan İlçe Başkanvekili Ömer Günhan ile Büyükorhan Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Mesut Korkmaz da ramazan ayında aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

İftar programının ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız ve beraberindekiler, teravih namazının ardından Orhan-ı Kebir Camii'nde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.