Bursa'da Ramazanın Bereketi Büyükorhan'da da Paylaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Ramazanın Bereketi Büyükorhan'da da Paylaşıldı

04.03.2026 11:50  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlediği iftar programında vatandaşları bir araya getirdi. Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, ramazan ayının anlamına değinerek, Büyükorhan'a yatırımların devam edeceğini duyurdu.

(BURSA)Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede düzenlediği iftar programları kapsamında Büyükorhan'da da vatandaşları aynı sofrada buluşturdu. Büyükorhan Kapalı Spor Salonu'ndaki programa katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in selamlarını ileterek Büyükorhan'da yatırımların süreceğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhanlıları da aynı sofra etrafında buluşturdu. Büyükorhan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programa; Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Büyükşehir iştiraklerinin yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Programda akşam ezanıyla birlikte vatandaşlar oruçlarını açtı.

"Büyükorhan'a yatırımlarımızı sürdüreceğiz"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, konuşmasına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in selamlarını ileterek başladı. Ramazan ayının birlik beraberlik, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu belirten Saldız, aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bundan sonra da Büyükorhan'a yatırımlarını sürdüreceğini dile getirdi.

CHP Büyükorhan İlçe Başkanvekili Ömer Günhan ile Büyükorhan Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Mesut Korkmaz da ramazan ayında aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

İftar programının ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız ve beraberindekiler, teravih namazının ardından Orhan-ı Kebir Camii'nde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Aydın, Büyükorhan, Güncel, İftar, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Ramazanın Bereketi Büyükorhan'da da Paylaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
ABD ve İsrail’e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun ABD ve İsrail'e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti

11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
11:52
Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı
Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı
11:42
Gözler hükümette Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
Gözler hükümette! Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
11:32
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump’ın tehdidine olay yanıt
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump'ın tehdidine olay yanıt
10:57
Savaş ülke borsasını çökertti 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Savaş ülke borsasını çökertti! 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
10:56
Tedesco’dan Fener taraftarını yıkan haber
Tedesco'dan Fener taraftarını yıkan haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 12:11:11. #.0.4#
SON DAKİKA: Bursa'da Ramazanın Bereketi Büyükorhan'da da Paylaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.