Büyükşehir'den trafik ve sosyal hayatı rahatlatacak yeni müjdeler

Karesi Petrol Ofisi benzin istasyonu yıkılıyor, Çay Deresi bitiyor

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çay Deresi 3. Etap ile yeni bir sosyal yaşam alanı şehre kazandırırken, Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi'nin karşısındaki, Karesi Petrol Ofisi'ni de yıkıp, yeni yol güzergahları açarak şehrin trafiğini rahatlatacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin sosyal hayatını rahatlatacak Çay Deresi 3. Etap çalışmalarını koordine ederken bir yandan da aynı bölgede trafiğe nefes aldıracak yeni bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri işbirliğinde şehri ortadan ikiye bölen Çay Deresi 3. Etabın sağ ve sol beton perdeleri atılarak dere daha da güvenli hale getirildi. Taban temizliği ve çevre düzenlemelerinin ardından bölge yeni bir yeşil sosyal yaşam alanına kavuşmuş olacak.

Petrol Ofisi sosyal alan oluyor

Diğer yandan da şehrin trafik sorunlarını çözmek adına Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi'nin karşısındaki Petrol Ofisi kaldırılarak yeni bir yol güzergahı yapılacak. Hukuki süreçte vatandaşla karşılıklı anlaşılan, mahkeme kararıyla da kamulaştırılıp bedelleri tek seferde ödenen alan, bu hafta sonuna kadar tahliye edilecek. Yeni yapılacak yol, Dereboyu Caddesi'ne bağlanacak. Derenin iki yakasını birleştirecek, Balıkesir Devlet Hastanesi'ne geçişleri kolaylaştıracak araç trafiğine uygun yeni bir köprü daha yapılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, Genel Sekreter Yardımcıları Hüseyin Turhan, Fatih Doğan, Mehmet Akif Şencan, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü İzzet Günal ve ilgili daire başkanlarıyla Çay Deresi 3. Etap ve kamulaştırılan Petrol Ofisi bölgesinde incelemelerde bulundu.

BASKİ dere yatağının altyapısını hazırladı

Çay Deresi 1. ve 2. Etabın ne kadar doğru bir iş olduğuna değinen BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, 3. Etabın artık sonuna gelindiğini DSİ tarafından da 4. Etabın ihalesinin yapıldığını açıkladı. Derenin sağlı solu perde betonlarının atıldığını belirten Müdür Günal, "BASKİ Genel Müdürlüğü olarak bizler de dere yatağının içerisinde bulunan kaçak bağlantılar, kanalizasyon bağlantılarını sağa ve sola deplase ederek ayırdık. Sokaklardan inen yağmur suları için bantlar hazırladık. Yürüyüş, bisiklet yollarıyla ve alt yapısının rahatlığıyla bu aksı yaşanabilir hale getiriyoruz" dedi.

Nefes alan yeni bir sosyal alan

Çay Deresi'ndeki şantiye alanında incelemelerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, "Tarım Orman Bakanlığının ihalesini yaptığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün uyum içerisinde birlikte çalıştığı Çay Deresi Projesi'ni yakından takip ediyoruz. Dereboyu Caddesi'nin etrafında yeşil bant uyguluyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde şehre nefes aldıran bir yeni bölge ortaya çıkarmış olacağız. Yıllardır projeyi yakından takip ettikleri için milletvekillerimize de çok teşekkür ediyorum. Burasını yeni yaşam alanı yapmak Yücel Başkanımızın bir hayaliydi. Artık projeye dönüştü ve uygulamaya geçti. Balıkesir'de hayallerimiz gerçek oluyor" dedi.

Meydanlarımızla övünüyoruz

Tüm hukuki süreçlerimizde vatandaşlarımıza bugüne kadar hep anlaşarak sulh içinde olduk. Burada da yine aynı hukuki süreci yaşadık. Vatandaşla karşılıklı anlaşılarak mahkeme kararıyla da kamulaştırılıp bedelleri ödenen, Petrol Ofisi'nin yıkılıp, yol ve park güzergahı olarak kullanılacağını söyleyen Dr. Mustafa Küçükkaptan, "Burası çok özel bir nokta, Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi, Kepsut Caddesi, Dereboyu Caddesi ve Çay Deresi'nin birleştiği bir nokta. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yaptığı kamulaştırmalarıyla da övünüyor. Zağnos Paşa Meydanı, Şeyh Lütfullah Camisi Meydanı, Karesi Altıeylül belediyelerinin bulunduğu bina yakında yıkılacak ve orada da sosyal yaşam alanı ortaya çıkacak. Daha önce de TTM'de petrol ofisi vardı. Orayı da vatandaşlarımızla anlaşarak kamulaştırdık meydana dahil ettik. Bugün bu noktada bulunan Karesi Petrol Ofisi arsası için de mahkemenin verdiği rayiç bedelle vatandaşlarımızla anlaştık. Tek seferde bedellerini ödeyerek, alanı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin tapusuna geçirdik. Kısmet olursa bu hafta sonuna kadar da, tahliye işlemleri bitecek yine burada sosyal bir yaşam alanı oluşturacağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi.