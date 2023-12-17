 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çad, Sudan Büyükelçiliğindeki üç personeli istenmeyen kişi ilan etti - Son Dakika
Üye Girişi

Çad, Sudan Büyükelçiliğindeki üç personeli istenmeyen kişi ilan etti

Çad Dışişleri Bakanlığı, Sudan Büyükelçiliği'nde görev yapan üç personel ve diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti. Sudan Dışişleri Bakanlığı ise bu kararı, Çad'ın 4 Sudanlı diplomatı istenmeyen kişi ilan etmesinin ardından misilleme olarak aldığını bildirdi. İki ülke arasındaki gerilim, Sudan ordusunun HDK'yi tehdit olarak görmesi ve çıkan iç savaşla başlamıştı.

Çad, Sudan Büyükelçiliğindeki üç personeli istenmeyen kişi ilan etti
17.12.2023 - 22:07,
Abone Ol

PORT Sudan Dışişleri Bakanlığı, Çad'ın Sudan Büyükelçiliğinde görev yapan üç personel ve diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre bakanlık, Çad'ın Sudan Büyükelçiliği Misyon Başkan Yardımcısı, askeri ve teknik ataşelerini "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verdi.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, kararın, Çad hükümetinin 4 Sudanlı diplomatın istenmeyen kişi ilan etmesinin ardından misilleme ilkesine dayalı olarak alındığını bildirdi.

Çad hükümeti, dün, Sudanlı yetkililerin, Çad'ı ülkedeki iç savaşa müdahale etmekle suçlayan açıklamaları nedeniyle 4 Sudanlı diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğini ve 72 saat içerisinde ülkeyi terk etmeleri gerektiğini açıklamıştı.

Söz konusu kararın, Egemenlik Konseyi Üyesi ve Ordu Komutan Yardımcısı Orgeneral Yasir el-Ata tarafından yapılan ve Sudan dışişleri bakan vekili tarafından yerel bir televizyonda tekrarlanan, "temelden yoksun vahim açıklamaların" ardından geldiği kaydedilmişti.

Ata, 28 Kasım'da, başkent Hartum'un kuzeyindeki Vadi Seyyidna Askeri Üssü'nde yaptığı konuşmada, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE); Çad, Orta Afrika ve Uganda'daki havalimanları üzerinden nisan ortasından bu yana orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) silah ve mühimmat desteği vermekle suçlamıştı.

Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık, 12 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Çad'ın, Ata'nın açıklamaları nedeniyle Sudan Büyükelçisini, Dışişleri Bakanlığına çağırdığını ve 3 gün içerisinde özür beklediğini bildirerek, "Ordu komutan yardımcısının açıklamaları nedeniyle Çad'dan özür dilemeyeceğiz." sözlerini sarf etmişti.

Sudan, BAE'li 15 diplomatı da istenmeyen kişi ilan ederek, 48 saat içerisinde ülkeyi terk etmelerini istemişti.

BAE de 4 Sudanlı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Sudan iç savaşı

Sudan ordusu, paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında, 2 yıl içinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin, sivil hükumetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

HDK, 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü. Sudan hükümeti, uluslararası topluma, HDK'yi "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.

Sudan'da taraflar, ülkenin orta kesimindeki başkent Hartum ve Cezira eyaletlerinin yanı sıra batı ve güneybatıdaki eyaletlerde ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Birleşmiş Milletlere göre, çatışmalar sonucu 12 binden fazla kişinin öldüğü, 33 binden fazla kişinin yaralandığı Sudan'da, nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 25 milyon kişi, insani yardıma muhtaç hale geldi.

Sudan'da yaklaşık 7 milyon kişi, ülke içinde yerinden edildi veya komşu ülkelerde güvenlik arayışıyla evlerinden kaçtı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Dışişleri Bakanlığı, Sudan, Ordu, Çad, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çad, Sudan Büyükelçiliğindeki üç personeli istenmeyen kişi ilan etti - Son Dakika


21:06
TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57
İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57
TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28
İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15
İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48
Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47
Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu

Son Dakika
21:06 TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57 İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55 Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57 TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28 İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15 İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48 Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47 Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu
17:41 Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 22:20:18. #1.11#
SON DAKİKA: Çad, Sudan Büyükelçiliğindeki üç personeli istenmeyen kişi ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement