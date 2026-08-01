Çağatay Güç: "Romanların sorunlarını seçimden seçime hatırlamak yetmez" - Son Dakika
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Çağatay Güç: "Romanların sorunlarını seçimden seçime hatırlamak yetmez"

Çağatay Güç: "Romanların sorunlarını seçimden seçime hatırlamak yetmez"
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YENİ Parti İzmir Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç, Romanların eğitim, sağlık, barınma ve ayrımcılık başta olmak üzere yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, eşit yurttaşlık temelinde kalıcı politikalar hayata geçireceklerini söyledi.

(İZMİR) - YENİ Parti İzmir Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç, Romanların eğitim, sağlık, barınma ve ayrımcılık başta olmak üzere yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, eşit yurttaşlık temelinde kalıcı politikalar hayata geçireceklerini söyledi.

Çağatay Güç, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi rejimi ve iş birlikçileri tarafından gerçekleştirilen Roman Soykırımı'nın (Porajmos) yıl dönümünde Konak'ta Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

YENİ Parti İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gökçe Gökçen, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, YENİ Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Efe Orbay Tekün, il yöneticileri ve belediye meclis üyelerinin katıldığı programda, soykırımda hayatını kaybeden yüz binlerce Roman anılırken, Roman vatandaşların günümüzde karşı karşıya kaldığı eğitim, sağlık, barınma ve ayrımcılık sorunları da ele alındı

Romanların eğitim, sağlık, barınma ve ayrımcılık başta olmak üzere yaşadığı sorunlara dikkati çeken Güç, eşit yurttaşlık temelinde kalıcı politikalar hayata geçireceklerini söyledi. AK Parti iktidarının izlediği yanlış politikalar nedeniyle Romanların büyük zararlar gördüğünü belirten Güç, şunları kaydetti:

"İnsanlık tarihinin en büyük acılarından biri olan Roman Soykırımı'nı (Porajmos) anmak için bir aradayız. Kadın, erkek, çocuk ayrımı yapılmaksızın yüz binlerce Roman'ın maruz bırakıldığı bu soykırım, dünya tarihinin en karanlık sayfalarından biri olarak yerini almış ve insanlığın ortak vicdanına büyük bir acı olarak kazınmıştır. Biz bugün buraya geçmişi hatırlamaya, kaybettiklerimizi anmaya ve aynı acıların bir daha yaşanmaması için sesimizi yükseltmeye geldik. Ancak ne yazık ki geçmişin acılarını anarken, bugünün acılarını ve bugünün sorunlarını da beraberimizde getiriyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Roman vatandaşlarımız, maruz bırakıldıkları ayrımcılık nedeniyle en temel haklar olan sağlık, eğitim ve barınma alanlarında büyük sıkıntılar yaşamaya devam ediyor. Bugün ülkemizde toplumu kutuplaştıran siyaset anlayışından ve kötü ekonomi yönetiminden en büyük zararı gören kesimlerden biri de ne yazık ki Roman vatandaşlarımızdır. Bugün ekonomik şartlar nedeniyle pek çok Roman kız çocuğu eğitim hayatından koparak erken yaşta evliliğe itilirken, erkek çocuklarımız ise çok küçük yaşlarda, ağır ve kötü koşullarda çalışmak zorunda bırakılıyor. Bir tarafta iktidarın yandaşlarına sunduğu imkanlar her geçen gün büyürken, Roman vatandaşlarımıza aynı imkanların en küçük bir bölümünün dahi sunulmaması AKP iktidarının ayıbı, ülkemizin gerçeğidir. Üstelik asli görevleri olmamasına rağmen; açtıkları lokantalarla, kreşlerle, kurslarla ve yaptıkları sosyal yardımlarla bu yaralara merhem olmaya çalışan belediyelere operasyonlar düzenlenerek Roman vatandaşlarımıza ve ihtiyaç sahibi herkese ikinci bir darbe daha vuruluyor.

"TOPLUMUN TAMAMININ REFAHINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Biz artık bu düzenin değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Artık ülkemizin tüm vatandaşlarının nefes almaya ihtiyacı var. Artık bu toplumun kaybettiği umutların yeniden yeşermesine ihtiyacı var. Artık çocuklarımızın yoksulluk nedeniyle eğitimden kopmadığı, gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın ve çocuklarımızın kendilerini güvende hissettiği bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. İşte biz tam da bu nedenle, arkasına halkımızın desteğini alan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde yeni bir yola çıktık. Bizim siyaset anlayışımız ayrıştıran değil, kapsayan; kendine saklayan değil, paylaşan; elit bir azınlığın değil, toplumun tamamının refahını düşünen bir siyaset anlayışıdır. Biz, bu ülkenin kaynaklarının yalnızca belli bir kesime değil, bu ülkenin bütün vatandaşlarına eşit şekilde ulaşmasını istiyoruz. Roman vatandaşlarımızın sorunlarının seçimden seçime hatırlanmasını değil, kalıcı politikalarla çözülmesini istiyoruz. Çocuklarımızın eğitim hakkını, gençlerimizin iş hakkını, kadınlarımızın eşit yurttaşlık hakkını ve her vatandaşımızın insanca yaşama hakkını güvence altına almak istiyoruz. ve bunun için mücadele edeceğiz. Ülkemizi AKP iktidarının yarattığı bu ağır tablodan hep birlikte çıkaracağız. Ne geçmişte yaşanan acıların ne de bugün yaşanan sorunların yarın yeniden yaşanmaması için canla başla çalışacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bugün burada andığımız tüm Roman kardeşlerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Onları unutmamak, yalnızca geçmişi hatırlamak değil; geleceği değiştirmek için sorumluluk almaktır. Bir daha hiçbir çocuğun kimliği, kökeni ya da doğduğu toplum nedeniyle ayrımcılığa uğramadığı; herkesin eşit, özgür ve onurlu bir yaşam sürdüğü bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız."

GÖKÇEN: SORUNLAR ÇÖZÜLMEMEKTE ISRAR EDİLDİ

Konuşmasına soykırımda hayatını kaybeden yüz binlerce Roman'ı anarak başlayan YENİ Parti İzmir Milletvekili ve PM Üyesi Gökçe Gökçen, şunları söyledi:

" Roman toplumuyla ilgili yıllar içerisinde bazı açılımlar yapıldığını gördük. Bu dönemlerde eylem planları devreye girdi, Romanların sorunları daha fazla ülke gündemine taşındı. Ancak yerel yönetimler ile merkezi yönetim el ele vererek bütüncül bir politika yürütmediği zaman, maalesef sorunlara yalnızca pansuman niteliğinde ve kısa vadeli çözümler üretilebildi. Sorunlar esastan çözülmedi, çözülmemekte de ısrar edildi. Hatta yıllar boyunca bu sorunların devam etmesinden siyaseten bir ölçüde yararlanıldığını gördük. Merkezi hükümetin yapmadıklarını belediyelerimizin yapmaya çalışması elbette çok kıymetli. Ancak eğitimden sağlığa, barınmadan ayrımcılıkla mücadeleye kadar tüm bu konulara bir kamu yöneticisi ve devlet yönetimi anlayışıyla yaklaşılması gerekiyor.

"YARDIMA İHTİYAÇ KALMAYACAK BİR DÜZEN KURACAĞIZ

Biz YENİ Parti olarak programımızda ayrımcılık yasağına özel bir yer ayırıyoruz. Özgürlük tanımımızın temelinde de hiç kimsenin kimliğinden, inancından veya yaşam tarzından dolayı ayrımcılığa uğramaması gerektiği anlayışı var. Peki bu ne demek? Bir Roman çocuğunun daha hayatının en başında diğer çocukların yanında kendisini 5-0 geriden başlıyor gibi hissetmemesi demek. Aynı okula gittiklerinde farklı bir sınıfa konulmaması demek. Yaşam tarzı veya kültürü nedeniyle önyargılarla karşılaşmaması, eşit fırsatlara sahip olması demek. İktidarın yıllardır şöyle bir anlayışla hareket ettiğini görüyoruz: Yardım edeceğimiz insanlar ve kitlelerle siyaset yapalım ama onların yardıma ihtiyaç duymayacakları bir düzeni özellikle kurmayalım. Biz buna karşılık diyoruz ki: Elbette yerel yönetimlerimiz, biraz önce de ifade edildiği gibi, ihtiyaç sahiplerine destek olsun. Ancak bizim asıl meselemiz, eşit fırsatları herkes için sağlayabilmek. Eşit fırsatları sunduktan sonra da herkesin hayata aynı derecede katılabilmesini sağlayacak temel bir standardı oluşturmak. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in de ifade ettiği gibi, Romanların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmesi gerekiyor. Ancak ne yazık ki bugün Meclis'in yetkileri de giderek törpülenmiş durumda. Temsiliyet elbette önemli; fakat bütçe olmadan sorunları çözmek de mümkün değil. Bizim yapmamız gereken, mevcut düzeni değiştirmek ve insanların hayatını değiştirmek. YENİ Parti'yi işte bu yüzden kurduk."

Kaynak: ANKA

Çağatay Güç, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çağatay Güç: 'Romanların sorunlarını seçimden seçime hatırlamak yetmez' - Son Dakika

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