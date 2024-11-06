Çağlayancerit'te Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası - Son Dakika
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Çağlayancerit'te Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası

Çağlayancerit\'te Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası

Kahramanmaraş'ta öğretmenler için voleybol turnuvası başladı, final 24 Kasım'da yapılacak.

06.11.2024 19:16
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Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvası başladı.

Çağlayancerit Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlediği turnuvaya öğretmenlerin oluşturduğu 10 takım mücadele edecek. ???????

Turnuva, 24 Kasım'da yapılacak final maçıyla sona erecek.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çağlayancerit'te Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası - Son Dakika

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