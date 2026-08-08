Caine\'den İran Savaşı İçin Çıkış Arayışı

WASHINGTON, 8 Ağustos (Xinhua) -- ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in, son haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer üst düzey danışmanlarıyla yaptığı özel görüşmelerde, İran ile süren savaştan bir çıkış yolu bulunması gerektiğini dile getirdiği bildirildi.

CNN'in konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberine göre Caine, bu görüşmelerde "çatışmayı tırmandırmaya yönelik mevcut askeri seçeneklerin ters tepebileceğini" ve yalnızca hava gücüyle Trump'ın açıkladığı hedeflere ulaşılmasının mümkün görünmediğini savundu.

Haberde, İran'a kara birlikleri gönderme fikrine karşı çıkan Trump'ın, hava saldırılarıyla Tahran'ı ABD'nin şartları doğrultusunda bir anlaşmaya zorlamanın mümkün olduğuna inandığı belirtildi. Ancak Caine ile kabinedeki diğer isimlerin bu sonucun "olası olmadığını" düşündükleri aktarıldı.

Trump bir gün önce ABD'nin mühimmat stoklarının genel olarak yeterli olduğunu, ancak bazı mühimmat türlerinde stokların "diğerlerine göre biraz daha düşük" olduğunu söylemişti.

Pentagon'un verilerine göre İran'a karşı yürütülen savaşta 18 ABD askeri hayatını kaybederken, 687 asker de yaralandı.

Giderek artan sayıda kamuoyu araştırması, ABD kamuoyunun İran'a karşı yürütülen savaşa yönelik tepkisinin arttığını ortaya koyuyor. Washington Post ve Ipsos tarafından yapılan son ankete göre ABD'lilerin yüzde 68'i savaşın devamına karşı çıkarken, Reuters ve Ipsos tarafından yapılan anket ise savaşa verilen desteğin çatışmanın başladığı dönemden bu yana en düşük seviye olan yüzde 33'e gerilediğini ortaya koydu.