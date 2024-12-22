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Çakar Kullanımı Azaldı

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Yeni kanunla yetkisiz çakar kullanımı nedeniyle yapılan işlemler %67 azaltıldı, 11 bin 591 ceza verildi.

22.12.2024 10:19
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "30 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren yeni kanunla birlikte, yetkisiz çakar kullanımı nedeniyle sürücülere uygulanan işlem sayısı yüzde 67 oranında azaldı. Azalmaya devam ediyor. Çakar denetimleri ile ilgili olarak 2024 yılında (19 Aralık'a kadar) toplam 11 bin 591 sürücüye işlem yapıldı" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, trafik denetimlerine ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, çakar denetimleri ile ilgili 19 Aralık'a kadar toplam 11 bin 591 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"'7533 Sayılı Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla' birlikte yetkisiz çakar kullananlara uygulanan cezadaki artış sonrası, yetkisiz çakar kullanımı nedeniyle yapılan işlem sayısı bir yıl önceki aynı döneme göre (30 Kasım-19 Aralık 2023 ile 30 Kasım-19 Aralık 2024 karşılaştırıldığında) yüzde 67 oranında azaldı.

Yeni yasa ile birlikte 'Usulsüz Çakar Kullananlara Yeni Cezalar'

Çakar kullanan sürücülere 96 bin TL trafik idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınacak ve araç otuz gün süre ile trafikten men edilecek. Sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192 bin TL trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınacak ve araç altmış gün süre ile trafikten men edilecek. Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek."

Trafik ekipleri bir haftada 449 bin 734 araca/sürücüye ceza kesti

Yerlikaya, Türkiye genelindeki denetimlerde, 12-19 Aralık'ta 2 milyon 764 bin 210 aracın denetlendiğini belirtti. Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 110 bin 333, periyodik muayenesi yapılmamış 24 bin 259, emniyet kemeri kullanmayan 22 bin 52, sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 306 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 341 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 449 bin 734 araca/sürücüye işlem yapıldığını ifade etti.

Çakar Kullanımı Azaldı
Kaynak: ANKA

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